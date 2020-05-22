أول خطوة لي في عالم الانترنت

السلام عليكم،صحا فطوركم.قررت قبل شهر انشاء مدونة خاصة بي، الفركة كانت تراودني منذ سنة 2015 لكن الأقدار لم تشأ ذلك بسبب ضروف دراسية اضافة الى عدم وجود تفرغ. وأول فرصة أتيحت لي كانت وقت ظهور كورونا حيث عدت للمنزل وبدأت العمل. المدونة مخصصة للألعاب، ان شاء الله قررنا عدم وضع الأخبار لأنها ستكون غير مفيدة لنا كموقع جديد وسنكتفي بوضع المقالات والمراجعات المفيدة للأجهزة والهاردوير الخاص بالألعاب.أتمنى منكم الدعم المعنوي لنا في مسيرتنا الطويلة. لا يخفى عنكم أني gamer منذ 2009، وأضع خبراتي بين يديكم، كما أني لست كاملا لذا أتقبل أي انتقادات او اقتراحات لتحسين مواضيعي ومحتواي.كما أريد منكم اقتراح حول المواضيع المتداولة لمساعدتي في ذلكشكرا لكم