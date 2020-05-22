برنامج حاسبة السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم حسب العمل

S

sala790

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 مارس 2020
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wahran
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ذكر
حساب احتياج الجسم من السعرات الحرارية أمر مهم للحفاظ على طاقة الجسم أثناء مزاولة أي نشاط عظلي, هذا البرنامج اونلاين يسهل عليك معرفة كم السعرات التي تحتاجها يوميا وفق النشاط الذي تمارسه, برنامج الة حاسبة السعرات الحرارية للطعام من دهون و بروتينات و كربوهيدرات.. تجربة البرنامج اونلاين من هنا ==> حاسبة السعرات الحرارية, على مدونة المحسبة.

صورة برنامج الحاسبة:
 
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