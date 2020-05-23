الالفضل في اللمة خلال شهر افريل 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,989
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو ا خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر افريل 2020
افضل عضوة:
@اميرة المدائن
مواضيعها وتفاعلها بالردود جيد ومؤخرا تفاعلت في منتدى الطبخ
افضل عضو:
@أمير جزائري حر
كان له تفاعل بالمواضيع ممتاز وحضور جيد نشكره لمجهوداته الطيبة
افضل مشرف:
@البشير البشير
مواضيعه وحضوره الممتاز بارك الله فيك
افضل مشرفة:
افضل مراقبة:
@سكون الفجر
افضل مراقب:
Ma$Ter@
افضل موضوع:
@سعد606
@Gül Bahar
بارك الله فيكم
في انتظار تفاعلكم وتفاعل باقة جديدة من الاعضاء والاداريين
ادارة المنتدى
@الامين محمد
@السلطانة
اعتذر عن عدم تنسيق وتلوين الموضوع
كتبته مع الصحور ونعتذز للتأخر في وضعه
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو ا خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر افريل 2020
افضل عضوة:
@اميرة المدائن
مواضيعها وتفاعلها بالردود جيد ومؤخرا تفاعلت في منتدى الطبخ
افضل عضو:
@أمير جزائري حر
كان له تفاعل بالمواضيع ممتاز وحضور جيد نشكره لمجهوداته الطيبة
افضل مشرف:
@البشير البشير
مواضيعه وحضوره الممتاز بارك الله فيك
افضل مشرفة:
افضل مراقبة:
@سكون الفجر
افضل مراقب:
Ma$Ter@
افضل موضوع:
خلق الوفاء للأصدقاء
خلق الوفاء للأصدقاء : يقع البعض في حيرة بين خُلُق الوَفاء للأصدقاء، وحتمية التغيير، وضَخ٘ عَلاقات جديدة في حياتنا.... فحِينَ نَدخُلُ مرحلة جديدة من الحياة، وتُجْبِرُنا الظُروف على تغيير العمل أو المكان، نَتخذ أصدقاء جدد. ونُقيم معهم علاقات جديدة تُعطينا دَفعا إلى الأمام. فإن ذلك لا يعد خيانة...
www.4algeria.com
رمضان مبارك🌙...عملي الفني لهذه المناسبة الفضيلة
السلامة عليكم ورحمة الله اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل 🌙 كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.❤ نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء (( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ،...
www.4algeria.com
@Gül Bahar
بارك الله فيكم
في انتظار تفاعلكم وتفاعل باقة جديدة من الاعضاء والاداريين
ادارة المنتدى
@الامين محمد
@السلطانة
اعتذر عن عدم تنسيق وتلوين الموضوع
كتبته مع الصحور ونعتذز للتأخر في وضعه
آخر تعديل: