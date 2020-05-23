الالفضل في اللمة خلال شهر افريل 2020

خلق الوفاء للأصدقاء : يقع البعض في حيرة بين خُلُق الوَفاء للأصدقاء، وحتمية التغيير، وضَخ٘ عَلاقات جديدة في حياتنا.... فحِينَ نَدخُلُ مرحلة جديدة من الحياة، وتُجْبِرُنا الظُروف على تغيير العمل أو المكان، نَتخذ أصدقاء جدد. ونُقيم معهم علاقات جديدة تُعطينا دَفعا إلى الأمام. فإن ذلك لا يعد خيانة...