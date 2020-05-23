لا يجوز التهنئة قبل العيد بيوم أو يومين

Ma$Ter

Ma$Ter

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💡لا يجوز التهنئة قبل العيد بيوم أو يومين؟

سُئل الشَّـيْخ العلّامة صـالحُ بنُ فَـوزان الـفَوزَان -حَـفظهُ الله-:

🔸❫ السُّــــ☟ـــؤَالُ:

• انتشر بين الناس في هذه الأيام رسائل عبر الجوال تتضمن تحريم التهنئة بالعيد، قبل العيد بيوم أو يومين وأنه من البدع؟ فما رأي فضيلتكم؟

🔹❫ الجَـــ☟ـــوَابُ:
❍ لا أعلم هذا الكلام ، هذا روجوه، ولا أعلم له أصلا. كيف يهنأ بشيئ لم يحصل ، التهنئة تكون يوم العيد أو بعد يوم العيد، مع أنها لا دليل عليها؛ لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول : أنا لا أبدأ بها، ولكني أرد علي من بدأني وهنأني.
⇐ والتهنئة مباحة، في يوم العيد أو بعد يوم العيد، أما قبل يوم العيد فلا أعلم أنها حصلت من السلف وأنهم يهنئون قبل يوم العيد.
❍ كيف يهنأ بشيئ لم يحصل، التهنيئة تكون يوم العيد أو بعد يوم العيد، مع أنها لا دليل عليها؛ لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول: أنا لا أبدأ بها، ولكني أرد علي من بدأني وهنأني“.

🔊 رابـط الصوتيــة :
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/thnih.mp3
 
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