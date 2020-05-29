مشكلتي تكملة "يتم حظر حسابي بمجرد التسجيل"

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
665
النقاط
51
السلام عليكم
نشرت موضوع "يتم حظر حسابي بمجرد التسجيل" لكن لا يمكن ان ارد على اسئلتكم

اسم العضوية الخاص بي : nacertnsi
هذه اول مرة اسجل بهذا المنتدى، عند التسجيل اجد رسالة تطلب انتظار تأكيد الادارة لكن بعد دقائق يتم حظر الحساب و تظهر رسالة اخرى بأنه نك حظر الحساب بسبب "التطفل" !
ملاحظة: عدة اصدقاء اخبروني بعدم تمكنهم من التسجيل في المنتدى و عدم القدرة على الاتصال بالادارة

شكرا
 
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