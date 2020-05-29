السلام عليكم

نشرت موضوع "يتم حظر حسابي بمجرد التسجيل" لكن لا يمكن ان ارد على اسئلتكم



اسم العضوية الخاص بي : nacertnsi

هذه اول مرة اسجل بهذا المنتدى، عند التسجيل اجد رسالة تطلب انتظار تأكيد الادارة لكن بعد دقائق يتم حظر الحساب و تظهر رسالة اخرى بأنه نك حظر الحساب بسبب "التطفل" !

ملاحظة: عدة اصدقاء اخبروني بعدم تمكنهم من التسجيل في المنتدى و عدم القدرة على الاتصال بالادارة



شكرا