doaausef3li
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نظام تداول السلحفاة Turtle Trading
يتم تعليم طلاب دينيس على وجه التحديد كيفية تنفيذ استراتيجية اتباع الاتجاه. الفكرة هي أن "تريند هو صديقك". تقييم شركة FXDD
يشترون عند الاختراقات ويبيعون عندما تبدأ الأسعار في التماسك أو الدوران. لا يحتوي نظام تداول السلاحف نفسها على مكون "سحري". في الأساس هو مزيج من نظام الاختراق وقواعد خاصة لإدارة المخاطر ، بما في ذلك مواقف التحجيم ، وأنظمة الهرم.
نتائج تجارة السلحفاة
في يناير 1984 ، بعد انتهاء فترة التدريب التي استمرت أسبوعين ، أعطى دنيس كل سلحفاة من ماله الخاص. كل واحد يدير المال من 250،000 دولار إلى 2 مليون دولار. يتاجرون في أسواق السلع والعقود الآجلة والسندات. بعد انتهاء التجربة بعد خمس سنوات ، تم الإبلاغ عن أن السلاحف (من فئتين) قد حققت ربحًا قدره 175 مليون دولار. واصل عدد من طلاب دينيس حياتهم المهنية كمديرين ناجحين للصناديق. يستخدمون نظام تداول مشابه لتجارة السلحفاة. يمكن العثور على نظام تداول السلاحف هنا. تداول في الفوركس
تنسيق PDF Ebook.
يتم تعليم طلاب دينيس على وجه التحديد كيفية تنفيذ استراتيجية اتباع الاتجاه. الفكرة هي أن "تريند هو صديقك". تقييم شركة FXDD
يشترون عند الاختراقات ويبيعون عندما تبدأ الأسعار في التماسك أو الدوران. لا يحتوي نظام تداول السلاحف نفسها على مكون "سحري". في الأساس هو مزيج من نظام الاختراق وقواعد خاصة لإدارة المخاطر ، بما في ذلك مواقف التحجيم ، وأنظمة الهرم.
نتائج تجارة السلحفاة
في يناير 1984 ، بعد انتهاء فترة التدريب التي استمرت أسبوعين ، أعطى دنيس كل سلحفاة من ماله الخاص. كل واحد يدير المال من 250،000 دولار إلى 2 مليون دولار. يتاجرون في أسواق السلع والعقود الآجلة والسندات. بعد انتهاء التجربة بعد خمس سنوات ، تم الإبلاغ عن أن السلاحف (من فئتين) قد حققت ربحًا قدره 175 مليون دولار. واصل عدد من طلاب دينيس حياتهم المهنية كمديرين ناجحين للصناديق. يستخدمون نظام تداول مشابه لتجارة السلحفاة. يمكن العثور على نظام تداول السلاحف هنا. تداول في الفوركس
تنسيق PDF Ebook.