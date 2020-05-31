doaausef3li
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الجدل حول تجارة السلاحف Turtle Trading
على الرغم من تضمين النجاح ، ولكن قصة Turtle Trading لديها بعض الجدل الذي نحتاج إلى معرفته. ليس كل طلاب دينيس يجنون المال. كان لا بد من إغراق البعض في بداية البرنامج. شركات الفوركس الموثوقة
ورفض ريتشارد دنيس وويليام إيكهاردت إجراء مقابلة حول هذا الموضوع. يجادل بعض المحللين أيضًا بنجاح دينيس وطلابه لأنهم يتداولون في وقت ملائم للتداول (الفترة الذهبية).
استنتاج
على الرغم من الجدل ، أثبت ريتشارد دينيس أن المبتدئين يمكنهم تعلم كيف يصبحوا تجارًا ناجحين. أفضل شركات التداول
الخلفيات المتنوعة للسلاحف ليست عقبة تحول دون أن تصبح تاجرا ناجحا. الشيء المهم هو التعلم. تقدم قصة Turtle Trading أيضًا دروسًا في انضباط نظام التداول لديها. لأن بعض الأشخاص الذين يستخدمون نفس النظام يمكن أن ينتجوا أرباحًا مختلفة. الانضباط في نظام التداول هو ما يصنع الفرق بين التجار الناجحين وأولئك الذين لا يفعلون.
على الرغم من تضمين النجاح ، ولكن قصة Turtle Trading لديها بعض الجدل الذي نحتاج إلى معرفته. ليس كل طلاب دينيس يجنون المال. كان لا بد من إغراق البعض في بداية البرنامج. شركات الفوركس الموثوقة
ورفض ريتشارد دنيس وويليام إيكهاردت إجراء مقابلة حول هذا الموضوع. يجادل بعض المحللين أيضًا بنجاح دينيس وطلابه لأنهم يتداولون في وقت ملائم للتداول (الفترة الذهبية).
استنتاج
على الرغم من الجدل ، أثبت ريتشارد دينيس أن المبتدئين يمكنهم تعلم كيف يصبحوا تجارًا ناجحين. أفضل شركات التداول
الخلفيات المتنوعة للسلاحف ليست عقبة تحول دون أن تصبح تاجرا ناجحا. الشيء المهم هو التعلم. تقدم قصة Turtle Trading أيضًا دروسًا في انضباط نظام التداول لديها. لأن بعض الأشخاص الذين يستخدمون نفس النظام يمكن أن ينتجوا أرباحًا مختلفة. الانضباط في نظام التداول هو ما يصنع الفرق بين التجار الناجحين وأولئك الذين لا يفعلون.