قواعد فوركس

doaausef3li
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المفتاح هو الاتساق والانضباط. يمكن لأي شخص تقريبًا أن يصنع قائمة من القواعد التي تبلغ 80٪ من جودة ما علمناه. موقع توصيات فوركس
ما لا يستطيعون فعله هو منح الناس الثقة للالتزام بهذه القواعد حتى عندما تسوء الأمور.
بالنسبة للعديد من المتداولين ، لا يهم كثيرًا ما إذا كانت أول عملية تداول كبيرة ناجحة أم لا ، ولكن ما إذا كانت أرباحهم الكبيرة الأولى على المدى الطويل أم القصير. يميل هؤلاء الناس إلى أن يكونوا ثيران أو دببة دائمة ، وهذا أمر سيئ للغاية. يجب أن يكون كلا الجانبين على ما يرام.
عندما تكون لديك خسارة مزعزعة للاستقرار ، اخرج ، اذهب إلى المنزل ، خذ قيلولة ، افعل شيئًا ، ولكن ضع القليل من الوقت بين ذلك وقرارك التالي.
يجب عليك تقليل الخسائر الخاصة بك ومحاولة الحفاظ على رأس المال لتلك الحالات القليلة عندما يمكنك تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة جدًا.
أقول دائمًا أنه يمكنك نشر قواعد التداول الخاصة بك في الصحيفة ولن يتبعها أحد. المفتاح هو الاتساق والانضباط.
أود أن أكتب الملاحظات وأفكر فيها. فكرت في كل شيء كنت أفعله.
يمكنني التداول بدون معرفة اسم السوق.تقييم شركات الفوركس
مهما كانت الطريقة التي تستخدمها لدخول التداولات ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أنه إذا كان هناك اتجاه رئيسي ، فيجب أن يضمن نهجك أنك تحصل على هذا الاتجاه.
يبدو أن التجار الآخرين ، مثل أولئك الذين لديهم نوع شخصية تاجر استراتيجي على سبيل المثال ، أكثر حرصًا حيال التعامل فقط مع الصفقات الجيدة التي تقع ضمن استراتيجية تداول جيدة التخطيط. وبالتالي ، غالبًا ما يكون مستوى الإجهاد لديهم أقل لأنهم يعرفون بالضبط ما الذي سيفعلونه في ظروف معينة قد تنشأ
ما لا يستطيعون فعله هو منح الناس الثقة للالتزام بهذه القواعد حتى عندما تسوء الأمور.
بالنسبة للعديد من المتداولين ، لا يهم كثيرًا ما إذا كانت أول عملية تداول كبيرة ناجحة أم لا ، ولكن ما إذا كانت أرباحهم الكبيرة الأولى على المدى الطويل أم القصير. يميل هؤلاء الناس إلى أن يكونوا ثيران أو دببة دائمة ، وهذا أمر سيئ للغاية. يجب أن يكون كلا الجانبين على ما يرام.
عندما تكون لديك خسارة مزعزعة للاستقرار ، اخرج ، اذهب إلى المنزل ، خذ قيلولة ، افعل شيئًا ، ولكن ضع القليل من الوقت بين ذلك وقرارك التالي.
يجب عليك تقليل الخسائر الخاصة بك ومحاولة الحفاظ على رأس المال لتلك الحالات القليلة عندما يمكنك تحقيق الكثير في فترة زمنية قصيرة جدًا.
أقول دائمًا أنه يمكنك نشر قواعد التداول الخاصة بك في الصحيفة ولن يتبعها أحد. المفتاح هو الاتساق والانضباط.
أود أن أكتب الملاحظات وأفكر فيها. فكرت في كل شيء كنت أفعله.
يمكنني التداول بدون معرفة اسم السوق.تقييم شركات الفوركس
مهما كانت الطريقة التي تستخدمها لدخول التداولات ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أنه إذا كان هناك اتجاه رئيسي ، فيجب أن يضمن نهجك أنك تحصل على هذا الاتجاه.
يبدو أن التجار الآخرين ، مثل أولئك الذين لديهم نوع شخصية تاجر استراتيجي على سبيل المثال ، أكثر حرصًا حيال التعامل فقط مع الصفقات الجيدة التي تقع ضمن استراتيجية تداول جيدة التخطيط. وبالتالي ، غالبًا ما يكون مستوى الإجهاد لديهم أقل لأنهم يعرفون بالضبط ما الذي سيفعلونه في ظروف معينة قد تنشأ