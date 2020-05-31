ماذا يمكننا أن نتعلم عن التداول من ريتشارد دينيس؟

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doaausef3li

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8 سبتمبر 2018
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محل الإقامة
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ماذا يمكننا أن نتعلم عن التداول من ريتشارد دينيس؟
شهد ريتشارد دينيس الكثير من النجاح في وقت مبكر من حياته المهنية. افضل شركة فوركس
لسوء الحظ أنهى نجاحًا أقل في نهاية حياته المهنية. ولكن هناك على الأقل بعض الأشياء التي يمكن تعلمها من ريتشارد دينيس.
ريتشارد دينيس أسلوب التداول: شغل مراكز على المدى المتوسط

فلسفته التجارية: اتبع الاتجاه
تنفيذ إدارة المخاطر: الانضباط. عندما خسر 10 ٪ ، غادر السوق على الفورشركة تداول فوركس فى السعودية
ما الذي يجعلها ناجحة: ليست عاطفية في صنع القرار
 
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