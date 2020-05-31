السلام عليكم،
شكرا لفريق العمل على الردود في المواضيع السابقة لمحاولة حل مشكلة حظر الحسابات الجديد
لقد اضطررت لانشاء موضوع جديد لعدم تمكني من كتابة الرد في نفس الموضوع حيث اجد هذه الرسالة "ليست لديك التراخيص الكافية للرد هنا."
لذا اترك لكم بريدي الاكتروني nacer.tnsi@gmail.com لاستعماله في التواصل لغرض حل هذه المشكلة علمنا اني مهندس كمبيوتر و مطور برامج.
تجدون في المرفقات واجهة الحساب عند الحظر حيث لا يمكن بعدها التواصل مع الادارة اصلا و لا حتى تسجيل الخروج.
شكرا لتعاونكم.
شكرا لفريق العمل على الردود في المواضيع السابقة لمحاولة حل مشكلة حظر الحسابات الجديد
لقد اضطررت لانشاء موضوع جديد لعدم تمكني من كتابة الرد في نفس الموضوع حيث اجد هذه الرسالة "ليست لديك التراخيص الكافية للرد هنا."
لذا اترك لكم بريدي الاكتروني nacer.tnsi@gmail.com لاستعماله في التواصل لغرض حل هذه المشكلة علمنا اني مهندس كمبيوتر و مطور برامج.
تجدون في المرفقات واجهة الحساب عند الحظر حيث لا يمكن بعدها التواصل مع الادارة اصلا و لا حتى تسجيل الخروج.
شكرا لتعاونكم.