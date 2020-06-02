algstar
:: عضو مُشارك ::
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تحميل مجلة برنامج رمضان للسنة الثالثة ثانوي تحضير بكالوريا 2020
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
التحضير لبكالوريا 2020
سلسلة "برنامج رمضان" تمارين في مختلف المحاور
سلسلة برنامج رمضان للسنة الثالثة ثانوي تحضير بكالوريا 2020
سلسلة "برنامج رمضان" للأستاذ شعبان أسامة
اليوم 01:
تمرينين مع الحل حول الاحتمالات والدوال اللوغاريتمية.
اليوم 02:
تمرينين مع الحل حول الموافقات والمعادلات التفاضلية مع الدوال الأسية.
اليوم 03:
تمرينين مع الحل حول الدوال الأسية مع المتتاليات والاحتمالات.
اليوم 04:
تمرينين مع الحل حول الأعداد المركبة والمتتاليات العددية.
اليوم 05:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية مع الأسية وسيطية (بكالوريا فرنسية) والأعداد المركبة (بكالوريا مغربية).
اليوم 06:
تمرينين مع الحل في الاحتمالات والدوال العددية (بكالوريا فرنسية).
اليوم 07:
03 تمارين مع الحل في المتتاليات العددية (بكالوريا فرنسية)، الأعداد المركبة (بكالوريا مغربية) والموافقات.
اليوم 08:
03 تمارين مع الحل حول الدوال العددية والأعداد المركبة.
اليوم 09:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية والاحتمالات.
اليوم 10:
تمرينين مع الحل في الاحتمالات والدوال الأسية + سؤال للتعمق (مع الحل).
اليوم 11:
03 تمارين مع الحل - الأعداد المركبة، المتتاليات العددية (بكالوريا فرنسية) والحساب التكاملي.
اليوم 12:
تمرينين مع الحل - الدوال اللوغاريتمية والاحتمالات.
اليوم 13:
تمرينين مع الحل في المتتاليات العددية والدوال الأسية.
اليوم 14:
03 تمارين مع الحل في الأعداد المركبة، الأعداد والحساب والتكامل.
اليوم 15:
03 تمارين مع الحل في الاحتمالت.
اليوم 16:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية مع الأسية والأعداد المركبة.
اليوم 17:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية والمتتاليات العددية.
اليوم 18:
تمرينين مع الحل في الدوال العددية والمتتاليات العددية.
اليوم 19:
تمرينين مع الحل في الدوال الأسية (بكالوريا أجنبية) والأعداد المركبة (بكالوريا مغربية).
اليوم 20:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية (بكالوريا أجنبية) والاحتمالات (بكالوريا مغربية).
اليوم 21:
تمرينين مع الحل في الأعداد المركبة والمتتاليات العددية.
اليوم 22:
تمرينين مع الحل في الأعداد والحساب والدوال العددية.
اليوم 23:
تمرينين مع الحل في الاعداد المركبة (بكالوريا أجنبية) والدوال اللوغاريتمية (بكالوريا أجنبية).
اليوم 24:
03 تمارين مع الحل قي الدوال العددية بوسيط، الدالة كثير حدود (الكتاب المدرسي) والمتتاليات العددية (بكالوريا فرنسية).
اليوم 25:
تمرينين مع الحل حول دراسة دالة أسية وسيطية (بكالوريا فرنسية) والأعداد المركبة مع الأعداد والحساب.
اليوم 26:
تمرينين مع الحل - الدوال المثلثية (بكالوريا فرنسية) - المتتاليات العددية.
اليوم 27:
تمرينين مع الحل - دالة شاملة تعالج مناقشة بيانية دورانية - الاحتمالات.
اليوم 28:
03 تمارين مع الحل في الأعداد المركبة، الاحتمالات والأعداد والحساب.
اليوم 29:
03 تمارين مع الحل في الدوال الأسية مع الدوال المثلثية (بكالوريا فرنسا 2018)، الدوال الأسية (بكالوريا موريتانيا 2012) والأعداد والحساب.
اليوم 30:
08 تمارين مع الحل في الدوال العددية، الدوال الأسية، الدوال اللوغاريتمية، المتتاليات العددية، الاحتمالات، المعادلات التفاضلية، الأعداد المركبة والجبر.
الخلاصة:
13 تمرين في الاحتمالات.
13 تمرين في الأعداد المركبة.
12 تمرين في المتتاليات العددية.
09 تمارين في الدوال العددية.
09 تمارين في الدوال الأسية.
07 تمارين في الدوال اللوغاريتمية.
05 تمارين في الأعداد والحساب.
تمرينين في المعادلات التفاضلية.
تحميل من هنا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
التحضير لبكالوريا 2020
سلسلة "برنامج رمضان" تمارين في مختلف المحاور
سلسلة برنامج رمضان للسنة الثالثة ثانوي تحضير بكالوريا 2020
سلسلة "برنامج رمضان" للأستاذ شعبان أسامة
اليوم 01:
تمرينين مع الحل حول الاحتمالات والدوال اللوغاريتمية.
اليوم 02:
تمرينين مع الحل حول الموافقات والمعادلات التفاضلية مع الدوال الأسية.
اليوم 03:
تمرينين مع الحل حول الدوال الأسية مع المتتاليات والاحتمالات.
اليوم 04:
تمرينين مع الحل حول الأعداد المركبة والمتتاليات العددية.
اليوم 05:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية مع الأسية وسيطية (بكالوريا فرنسية) والأعداد المركبة (بكالوريا مغربية).
اليوم 06:
تمرينين مع الحل في الاحتمالات والدوال العددية (بكالوريا فرنسية).
اليوم 07:
03 تمارين مع الحل في المتتاليات العددية (بكالوريا فرنسية)، الأعداد المركبة (بكالوريا مغربية) والموافقات.
اليوم 08:
03 تمارين مع الحل حول الدوال العددية والأعداد المركبة.
اليوم 09:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية والاحتمالات.
اليوم 10:
تمرينين مع الحل في الاحتمالات والدوال الأسية + سؤال للتعمق (مع الحل).
اليوم 11:
03 تمارين مع الحل - الأعداد المركبة، المتتاليات العددية (بكالوريا فرنسية) والحساب التكاملي.
اليوم 12:
تمرينين مع الحل - الدوال اللوغاريتمية والاحتمالات.
اليوم 13:
تمرينين مع الحل في المتتاليات العددية والدوال الأسية.
اليوم 14:
03 تمارين مع الحل في الأعداد المركبة، الأعداد والحساب والتكامل.
اليوم 15:
03 تمارين مع الحل في الاحتمالت.
اليوم 16:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية مع الأسية والأعداد المركبة.
اليوم 17:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية والمتتاليات العددية.
اليوم 18:
تمرينين مع الحل في الدوال العددية والمتتاليات العددية.
اليوم 19:
تمرينين مع الحل في الدوال الأسية (بكالوريا أجنبية) والأعداد المركبة (بكالوريا مغربية).
اليوم 20:
تمرينين مع الحل في الدوال اللوغاريتمية (بكالوريا أجنبية) والاحتمالات (بكالوريا مغربية).
اليوم 21:
تمرينين مع الحل في الأعداد المركبة والمتتاليات العددية.
اليوم 22:
تمرينين مع الحل في الأعداد والحساب والدوال العددية.
اليوم 23:
تمرينين مع الحل في الاعداد المركبة (بكالوريا أجنبية) والدوال اللوغاريتمية (بكالوريا أجنبية).
اليوم 24:
03 تمارين مع الحل قي الدوال العددية بوسيط، الدالة كثير حدود (الكتاب المدرسي) والمتتاليات العددية (بكالوريا فرنسية).
اليوم 25:
تمرينين مع الحل حول دراسة دالة أسية وسيطية (بكالوريا فرنسية) والأعداد المركبة مع الأعداد والحساب.
اليوم 26:
تمرينين مع الحل - الدوال المثلثية (بكالوريا فرنسية) - المتتاليات العددية.
اليوم 27:
تمرينين مع الحل - دالة شاملة تعالج مناقشة بيانية دورانية - الاحتمالات.
اليوم 28:
03 تمارين مع الحل في الأعداد المركبة، الاحتمالات والأعداد والحساب.
اليوم 29:
03 تمارين مع الحل في الدوال الأسية مع الدوال المثلثية (بكالوريا فرنسا 2018)، الدوال الأسية (بكالوريا موريتانيا 2012) والأعداد والحساب.
اليوم 30:
08 تمارين مع الحل في الدوال العددية، الدوال الأسية، الدوال اللوغاريتمية، المتتاليات العددية، الاحتمالات، المعادلات التفاضلية، الأعداد المركبة والجبر.
الخلاصة:
13 تمرين في الاحتمالات.
13 تمرين في الأعداد المركبة.
12 تمرين في المتتاليات العددية.
09 تمارين في الدوال العددية.
09 تمارين في الدوال الأسية.
07 تمارين في الدوال اللوغاريتمية.
05 تمارين في الأعداد والحساب.
تمرينين في المعادلات التفاضلية.
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