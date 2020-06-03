مشكلتي في زواج

نصيحتي انت لا تعمل الحرام بل تقدم الى الامام و الأول لي نشجعك على ذلك لانك تحبها و تحبك فترة العشرية السوداء طويت تقدم و عليك استخارة الله في ذلك و توكل على الحي الذي لا يموت تقدم