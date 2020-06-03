زواج من عسكري

السلام عليكم ورحمة اللهخوتي وخواتاتي حبيت نسقسيكم بلاك نصيب عند واحد فيكم جواب شافيانا شاب منخرط في جيش الوطني وأنا حقا تائه في أمر الزواج ِِِِِانا على علاقة مع فتاة منذ 3سنين واعيش معاها قصة الحب لا تتكرر.لكن والدها كان مع جماعة ارهابيةخلال تسعينات يعني رآني خايف نتقدم ليها وميقبلوليش بيها وتكون لونكات تاعها سلبية.وفي اونة أخيرة سمعت بخبر بلي رآهم يقبلو عادي وراح تكون لونكات سطحية فقطالمهم خاوتي لي يعرف في هذا مجال يجاوبني ول لي يعرف حالة كيما هاك يقوليوسلام عليكم