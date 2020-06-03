زواج من عسكري

abdelaziz djoua
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله
خوتي وخواتاتي حبيت نسقسيكم بلاك نصيب عند واحد فيكم جواب شافي
انا شاب منخرط في جيش الوطني وأنا حقا تائه في أمر الزواج ِِِِِانا على علاقة مع فتاة منذ 3سنين واعيش معاها قصة الحب لا تتكرر.
لكن والدها كان مع جماعة ارهابيةخلال تسعينات يعني رآني خايف نتقدم ليها وميقبلوليش بيها وتكون لونكات تاعها سلبية.
وفي اونة أخيرة سمعت بخبر بلي رآهم يقبلو عادي وراح تكون لونكات سطحية فقط
المهم خاوتي لي يعرف في هذا مجال يجاوبني ول لي يعرف حالة كيما هاك يقولي
وسلام عليكم
خوتي وخواتاتي حبيت نسقسيكم بلاك نصيب عند واحد فيكم جواب شافي
انا شاب منخرط في جيش الوطني وأنا حقا تائه في أمر الزواج ِِِِِانا على علاقة مع فتاة منذ 3سنين واعيش معاها قصة الحب لا تتكرر.
لكن والدها كان مع جماعة ارهابيةخلال تسعينات يعني رآني خايف نتقدم ليها وميقبلوليش بيها وتكون لونكات تاعها سلبية.
وفي اونة أخيرة سمعت بخبر بلي رآهم يقبلو عادي وراح تكون لونكات سطحية فقط
المهم خاوتي لي يعرف في هذا مجال يجاوبني ول لي يعرف حالة كيما هاك يقولي
وسلام عليكم