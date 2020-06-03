مشكلتي في الزواج

abdelaziz djoua

abdelaziz djoua

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 جوان 2020
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
aindefla
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
خوتي وخواتاتي حبيت نسقسيكم بلاك نصيب عند واحد فيكم جواب شافي
انا شاب منخرط في جيش الوطني وأنا حقا تائه في أمر الزواج ِِِِِانا على علاقة مع فتاة منذ 3سنين واعيش معاها قصة الحب لا تتكرر.
لكن والدها كان مع جماعة ارهابيةخلال تسعينات يعني رآني خايف نتقدم ليها وميقبلوليش بيها وتكون لونكات تاعها سلبية.
وفي اونة أخيرة سمعت بخبر بلي رآهم يقبلو عادي وراح تكون لونكات سطحية فقط
المهم خاوتي لي يعرف في هذا مجال يجاوبني ول لي يعرف حالة كيما هاك يقولي
وسلام عليكم 🌹
 
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