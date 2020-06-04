كيفية تحميل برنامج سناب تيوب

اماني السيد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 جوان 2020
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سناب تيوب واحد من أفضل تطبيقات الاندرويد المستخدمة في تحميل وتنزيل مقاطع الفيديو علي جهازك، ويوفر لك ميزة تحميل كافة المقاطع المتواجدة علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والانستجرام والتويتر ليساعدك لمشاهدتها مرة اخري بدون الحاجة لتوصيل الجهاز بشبكة الانترنت.
ما هو تطبيق سناب تيوب
هو احدي برامج الكمبيوتر المختصة بتحميل الفيديوهات وتنزيلها علي هاتفك او جهازك بشكل مجاني، ويتميز سناب تيوب بقدرته علي لتصفح الكثير من المواقع مثل اليوتيوب والفيس بوك بالاضافة إلي مواقع الافلام، ويتوافر التطبيق بنسختين احدهما يحمل اللون الاصفر والاخر اللون الاحمر، وتستطيع من خلال البرنامج تحميل مقاطع الفيديو وحفظها بأكثر من صيغة ومن أشهرهم Mp4 و mp3 .
خصائص برنامج snap Tube
يمكنك من خلال البرنامج تحميل كافة الملفات الصوتية والفيديوهات علي جهازك بسهولة وبجودة عالية، فهو يوفر لك الكثير من الصيغ التحميل ليسهل عليك اختيار الصيغة التي تتناسب مع مواصفات جهازك، بالاضافة لقدرتك علي تحويل مقاطع الفيديو لملفات صوتية من خلال البرنامج وبدون عناء.
كيفية تنزيل برنامج سناب تيوب
لتستطيع تحميل البرنامج علي جهاز بسهولة ويسر، قم باتباع الخطوات التالية:
قم بالنقر علي الرابط الخاص بالتحميل والمتواجد في اسفل المقالة، وانتظر ليتم تحميله علي جهازك.
سيطلب منك البرنامج السماح بعملية التحميل من خلال الروابط الخارجية، واضغط علي الموافقة، وانتظر ليتم تثبيت التطبيق.
قم بالموافقة علي اذونات التحميل من أجل السماح للبرنامج بالتثبيت علي جهازك
طرق تحميل مقاطع الفيديو علي جهازك
قم بفتح التطبيق في البداية من أجل التمكن من تحميل الفيديوهات المتنوعة.
للتمكن من تحميل أي فيديو بسهولة، فقط قم بوضع الرابط الخاص بالفيديو المتواجد علي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها من فيس بوك والتويتر والانستجرام علي تطبيق snaptube ليتم تحميله.
اضغط علي السهم الاصفر لتحميل مقطع الفيديو، ثم امر downlode ليكتمل التحميل
قم بالدخول الان علي قسم الفيديوهات علي هاتفك، وستجد الفيديو التي قمت بتحميله ويمكن تشغيله في أي وقت وبدون الحاجة للاتصال بالانترنت.
رابط التحميل برنامج سناب تيوب
من هنا
ما هو تطبيق سناب تيوب
هو احدي برامج الكمبيوتر المختصة بتحميل الفيديوهات وتنزيلها علي هاتفك او جهازك بشكل مجاني، ويتميز سناب تيوب بقدرته علي لتصفح الكثير من المواقع مثل اليوتيوب والفيس بوك بالاضافة إلي مواقع الافلام، ويتوافر التطبيق بنسختين احدهما يحمل اللون الاصفر والاخر اللون الاحمر، وتستطيع من خلال البرنامج تحميل مقاطع الفيديو وحفظها بأكثر من صيغة ومن أشهرهم Mp4 و mp3 .
خصائص برنامج snap Tube
يمكنك من خلال البرنامج تحميل كافة الملفات الصوتية والفيديوهات علي جهازك بسهولة وبجودة عالية، فهو يوفر لك الكثير من الصيغ التحميل ليسهل عليك اختيار الصيغة التي تتناسب مع مواصفات جهازك، بالاضافة لقدرتك علي تحويل مقاطع الفيديو لملفات صوتية من خلال البرنامج وبدون عناء.
كيفية تنزيل برنامج سناب تيوب
لتستطيع تحميل البرنامج علي جهاز بسهولة ويسر، قم باتباع الخطوات التالية:
قم بالنقر علي الرابط الخاص بالتحميل والمتواجد في اسفل المقالة، وانتظر ليتم تحميله علي جهازك.
سيطلب منك البرنامج السماح بعملية التحميل من خلال الروابط الخارجية، واضغط علي الموافقة، وانتظر ليتم تثبيت التطبيق.
قم بالموافقة علي اذونات التحميل من أجل السماح للبرنامج بالتثبيت علي جهازك
طرق تحميل مقاطع الفيديو علي جهازك
قم بفتح التطبيق في البداية من أجل التمكن من تحميل الفيديوهات المتنوعة.
للتمكن من تحميل أي فيديو بسهولة، فقط قم بوضع الرابط الخاص بالفيديو المتواجد علي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها من فيس بوك والتويتر والانستجرام علي تطبيق snaptube ليتم تحميله.
اضغط علي السهم الاصفر لتحميل مقطع الفيديو، ثم امر downlode ليكتمل التحميل
قم بالدخول الان علي قسم الفيديوهات علي هاتفك، وستجد الفيديو التي قمت بتحميله ويمكن تشغيله في أي وقت وبدون الحاجة للاتصال بالانترنت.
رابط التحميل برنامج سناب تيوب
من هنا