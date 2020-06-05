المراجعة الشاملة و النهائية للوحدة الرابعة 05 فيزياء تحضيرا للبكالوريا للشعب العلمية - جزء تطبيقي

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algstar

:: عضو مُشارك ::
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26 نوفمبر 2019
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المراجعة الشاملة و النهائية للوحدة الرابعة 05 فيزياء تحضيرا للبكالوريا للشعب العلمية - جزء تطبيقي

المراجعة الشاملة و النهائية للوحدة الثالثة
2/- الجزء التطبيقي : محطة الأفكار الطازجة
- الشعب : علوم تجريبية , رياضيات , تقني رياضي
عدد الصفحات : { 228 } صفحة

ملاحظة: بالنظر لظروف هذا الموسم الحالي تم وضع هذه الباقة تخص الدروس الأولى من هذه الوحدة 5 فقط و التي تشمل :{ ميكانيك نيوتن + حركة الأقمار الاصطناعية + السقوط الشاقولي } ... ولذلك كل ما خرج عن هذا النطاق { ما بعد درس القذيفة } لا تهتموا به بارك الله فيكم



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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
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فار إلى الله
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ربي يوفق كل التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا
جزيت خيرا على الموضوع القيم
 
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