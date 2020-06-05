أهم مصطلحات اللغة الإنجليزية للوحدات الثلاث لفهم أي نص مقترح تحضيرا للبكالوريا (شعب علمية )

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algstar

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أهم مصطلحات اللغة الإنجليزية للوحدات الثلاث لفهم أي نص مقترح تحضيرا للبكالوريا (شعب علمية )

الكثير من الطلبة يشتكون من صعوبة فهم موضوع نص اختبار اللغة الانجليزية مما يؤثر سلبا على الإجابة على أسئلة فهم النص.
وبالطبع لن تستطيع فهم موضوع النص دون معرفة / فهم المصطلحات المتعلقة بالموضوع.
أقدم لكم أحبائي ملخص لأهم مصطلحات الوحدات الثلاثة المدروسة , يساعدكم على فهم موضوع أي نص مقترح في اختبار اللغة الانجليزية.

- إنجاز الأستاذ : Sir AHMED
- شعبة : الشعب العلمية المشتركة



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