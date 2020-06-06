algstar
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أهم مصطلحات اللغة الإنجليزية للوحدات الثلاث لفهم أي نص مقترح تحضيرا للبكالوريا (الشعب الأدبية)
الكثير من الطلبة يشتكون من صعوبة فهم موضوع نص اختبار اللغة الانجليزية مما يؤثر سلبا على الإجابة على أسئلة فهم النص.
وبالطبع لن تستطيع فهم موضوع النص دون معرفة / فهم المصطلحات المتعلقة بالموضوع.
أقدم لكم أحبائي ملخص لأهم مصطلحات الوحدات الثلاثة المدروسة , يساعدكم على فهم موضوع أي نص مقترح في اختبار اللغة الانجليزية.
- إنجاز الأستاذ : Sir AHMED
- شعبة : آداب وفلسفة و لغات أجنبية
تحميل من هنا
الكثير من الطلبة يشتكون من صعوبة فهم موضوع نص اختبار اللغة الانجليزية مما يؤثر سلبا على الإجابة على أسئلة فهم النص.
وبالطبع لن تستطيع فهم موضوع النص دون معرفة / فهم المصطلحات المتعلقة بالموضوع.
أقدم لكم أحبائي ملخص لأهم مصطلحات الوحدات الثلاثة المدروسة , يساعدكم على فهم موضوع أي نص مقترح في اختبار اللغة الانجليزية.
- إنجاز الأستاذ : Sir AHMED
- شعبة : آداب وفلسفة و لغات أجنبية
تحميل من هنا