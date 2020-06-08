من قرأ سورة البقرة أدرك البركة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل سمعت عن عجائب سورة البقرة من قبل؟ هل تعلم مالذي ستفعله هذه السورة العظيمة جدا في حياتك؟ هل تعلم أثرها العظيم على قلبك ،على أحلامك وأمنياتك المستحيلة ،اقرأو سورة البقرة كل يوم ولو جزء بسيط منها في بداية يومك أو بعد كل صلاة ،والله ان أثرها عظيم على قلبك وتجبر في روحك ،مع تفسير آياتها بتمعن شوفوا عظمة كل آية ،رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول:"اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ) أخذها بركة :يعني قراءتها وحفظها والعناية بها ستعطيك بركة في أهلك ومالك وولدك وجسدك وروحك ،تعلم أن تحقق أمنياتك ،وتزيد البركة في حياتك وتفرج كرباتك، وتزيد حسناتك ،بالمداومة على سورة البقرة يوميا، مع المحاولة ستصبح سهلة جدا، ولن تستطيع تركها، ستشعر بالنقص بدونها بعد أن ترى كل الخير والبركة في حياتك ،بإذن الله ستحصل على كل ماتتمنى ربما اسبوع ،بعد شهر، بعد سنة لاأحد يعلم، على قدر ثقتك وايمانك سيعطيك الله ،وان كنت تعتقد بأن الأماني تأخذ أشهر وسنوات لتحقق فلك ذلك أيضا لأن سبحانه يقول (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ماشاء) لاتفكر كثيرا ،إبدأ بقراءة سورة البقرة من اليوم عشر صفحات مثلا أوكلها إن استطعت سيكون ذلك رائعا مع الإستمرار والمداومة عليها، سيشفيك ويرزقك ويشرح صدرك ويعطيك ويحقق أمنياتك وكل ماترجوا من الله ستناله بإذنه، اجعلوا سورة البقرة رفيقة أيامكم لما فيها من خير وبركة ووقاية، إن عجزت عن تلاوتها في جلسة واحدة فجزئها ،جزء في للصباح وجزء في المساء وان عجزت عن تلاوتها يوميا فاقرأها كل ثلاثة أيام ،المهم تعاهدوها ولاتهملوها ،فمن قرأ البقرة أدرك البركة.

مداومة عليها اللهم لك الحمد ولك الشكر.