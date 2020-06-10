شرح الموقع الروسي drift للربح من الضغط على الاعلانات و تعدين الروبل بدون استثمار

Achraf17

Achraf17

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2017
المشاركات
60
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
الجزائر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الموقع عبارة عن منصة للتعدين عبر شراء سيارات و تحتسب الارباح كل ساعة و لكل سيارة نسبة الارباح الخاصة بها
+ الضغط على الاعلانات + بونيص يومي + بعض المهام الخاصة بالموقع + لعبة الحض

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الموقع يدعم البنوك التالية payeer + perfectmony + adevcash

كما يدعم ايضا هذه العملات الالكترونية
bitcoin + dogecoin + litcoin + dash + rippel + ethereum + bitcoincash

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بامكانك السحب اما بالدولار او الاورو او الروبل او العملات الالكترونية

الحد الادنى للسحب هو 1 روبل
+ ما يعادل 5 روبل ان سحبت بالدولار
+ ما يعادل 50 روبل ان سحبت بالاورو
+ ما يعادل 500 روبل ان سحبت بالعملات الالكترونية

انصح بانتظار حتى رفع رصيدك ل 10 روبل و قم بسحبهم ووضع اثبات في منتدى يضعه لك الموقع لربح 3 روبل هدية و بامكانك تكرار العملية كل 5 ايام
(سااشرح الامر في الموضوع)

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الموقع يهديك عند التسجيل سيارة تعدين ب 10 روبل
الموقع يهديك لعبة حض كل ساعة تمكنك من ربح سيارة بقيمة 49 روبل
البونيص اليومي يمكنك من ربح بين 0.01 روبل و 100 روبل يوميا (غالبا ما تكون الهدية بين 0.01 و 0.1 روبل)
الاعلانات في الموقع متجددة على مدار اليوم

اعلانات 60 ثانية ب 0.0768 روبل
اعلانات 40 ثانية ب 0.0512 روبل
اعلانات 30 ثانية ب 0.0448 روبل
اعلانات 20 ثانية ب 0.0256 روبل

معدل الربح اليومي بين 1.5 و 2 روبل + ما تربحه من قوة التعدين التي تعدنها السيارات

السحب بدون ايداع و لا نقاط

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أولا هذا رابط التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
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بعدها نقوم بالدخول الى الموقع

الان طريقة احتساب و سحب ارباح التعدين و شراء السيارات للتعدين



الان طريقة شراء سيارة جديدة



الان طريقة الربح من الضغط على الاعلانات



بعدها تضهر لنا صورة بها عداد ننتضر حتى انتهاء العداد و نضغط على الصورة المتطابقة



الارباح تذهب الى رصيد الشراء

1 : erning
2 : task
3 : نشر اثبات سحب ب 10 روبل او اكثر على احد المنتديات التي وضعها الموقع (سنشرحها بعد قليل)
4 : انشاء فيديو لشرح الموضوع و نشره عبر اليوتوب
5 : عند الضغط على 1000 رابط من الاعلانات نعود و نطلب الهدية
6 : عند الضغط على 10000 رابط نعود و نطلب الهدية
7 : جلب 10 اشخاص للتسجيل بالموقع
8 : عندما يستثمر الرفرز 1000 روبل
9 : متابعتهم عبر موقع التوااصل الاجتماعي الروسي vk
10 : شراء 10 سيارات
11 : طلب سحبك الاول



الان طريقة اضافة حسابك عبر vk للانضمام الى صفحتهم

بعد اضافة حسابنا نعود للمهام رقم 9 و نطلب الهدية



طريقة سحب الارباح

1 نضغط على الارباح
2 لسحب الروبل
3 لسحب بالدولار
4 للسحب بالاورو
5 للسحب بالعملات الالكترونية



مثلا انا سحبت الروبل عبر بنك payee




اثبات السحب بتاريخ 2020/06/08


(انصح بسحب كل 5 ايام عند الوصول لمبلغ 10 روبل او اكثر لاكمال المهمة رقم 3 للحصول على هدية 3 روبل كل مرة)

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التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
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