شرح الموقع الروسي drift للربح من الضغط على الاعلانات و تعدين الروبل بدون استثمار

الموقع عبارة عن منصة للتعدين عبر شراء سيارات و تحتسب الارباح كل ساعة و لكل سيارة نسبة الارباح الخاصة بها

+ الضغط على الاعلانات + بونيص يومي + بعض المهام الخاصة بالموقع + لعبة الحض

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الموقع يدعم البنوك التالية payeer + perfectmony + adevcash

كما يدعم ايضا هذه العملات الالكترونية

bitcoin + dogecoin + litcoin + dash + rippel + ethereum + bitcoincash

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بامكانك السحب اما بالدولار او الاورو او الروبل او العملات الالكترونية

الحد الادنى للسحب هو 1 روبل

+ ما يعادل 5 روبل ان سحبت بالدولار

+ ما يعادل 50 روبل ان سحبت بالاورو

+ ما يعادل 500 روبل ان سحبت بالعملات الالكترونية

انصح بانتظار حتى رفع رصيدك ل 10 روبل و قم بسحبهم ووضع اثبات في منتدى يضعه لك الموقع لربح 3 روبل هدية و بامكانك تكرار العملية كل 5 ايام

(سااشرح الامر في الموضوع)

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الموقع يهديك عند التسجيل سيارة تعدين ب 10 روبل

الموقع يهديك لعبة حض كل ساعة تمكنك من ربح سيارة بقيمة 49 روبل

البونيص اليومي يمكنك من ربح بين 0.01 روبل و 100 روبل يوميا (غالبا ما تكون الهدية بين 0.01 و 0.1 روبل)

الاعلانات في الموقع متجددة على مدار اليوم

اعلانات 60 ثانية ب 0.0768 روبل

اعلانات 40 ثانية ب 0.0512 روبل

اعلانات 30 ثانية ب 0.0448 روبل

اعلانات 20 ثانية ب 0.0256 روبل

معدل الربح اليومي بين 1.5 و 2 روبل + ما تربحه من قوة التعدين التي تعدنها السيارات

السحب بدون ايداع و لا نقاط

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بعدها نقوم بالدخول الى الموقع

الان طريقة احتساب و سحب ارباح التعدين و شراء السيارات للتعدين

الان طريقة شراء سيارة جديدة

الان طريقة الربح من الضغط على الاعلانات

بعدها تضهر لنا صورة بها عداد ننتضر حتى انتهاء العداد و نضغط على الصورة المتطابقة

الارباح تذهب الى رصيد الشراء

1 : erning

2 : task

3 : نشر اثبات سحب ب 10 روبل او اكثر على احد المنتديات التي وضعها الموقع (سنشرحها بعد قليل)

4 : انشاء فيديو لشرح الموضوع و نشره عبر اليوتوب

5 : عند الضغط على 1000 رابط من الاعلانات نعود و نطلب الهدية

6 : عند الضغط على 10000 رابط نعود و نطلب الهدية

7 : جلب 10 اشخاص للتسجيل بالموقع

8 : عندما يستثمر الرفرز 1000 روبل

9 : متابعتهم عبر موقع التوااصل الاجتماعي الروسي vk

10 : شراء 10 سيارات

11 : طلب سحبك الاول

الان طريقة اضافة حسابك عبر vk للانضمام الى صفحتهم

بعد اضافة حسابنا نعود للمهام رقم 9 و نطلب الهدية

طريقة سحب الارباح

1 نضغط على الارباح

2 لسحب الروبل

3 لسحب بالدولار

4 للسحب بالاورو

5 للسحب بالعملات الالكترونية

مثلا انا سحبت الروبل عبر بنك payee

اثبات السحب بتاريخ 2020/06/08

(انصح بسحب كل 5 ايام عند الوصول لمبلغ 10 روبل او اكثر لاكمال المهمة رقم 3 للحصول على هدية 3 روبل كل مرة)

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