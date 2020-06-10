شرح الموقع الروسي drift للربح من الضغط على الاعلانات و تعدين الروبل بدون استثمار

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموقع عبارة عن منصة للتعدين عبر شراء سيارات و تحتسب الارباح كل ساعة و لكل سيارة نسبة الارباح الخاصة بها
+ الضغط على الاعلانات + بونيص يومي + بعض المهام الخاصة بالموقع + لعبة الحض
===================================
الموقع يدعم البنوك التالية payeer + perfectmony + adevcash
كما يدعم ايضا هذه العملات الالكترونية
bitcoin + dogecoin + litcoin + dash + rippel + ethereum + bitcoincash
===================================
بامكانك السحب اما بالدولار او الاورو او الروبل او العملات الالكترونية
الحد الادنى للسحب هو 1 روبل
+ ما يعادل 5 روبل ان سحبت بالدولار
+ ما يعادل 50 روبل ان سحبت بالاورو
+ ما يعادل 500 روبل ان سحبت بالعملات الالكترونية
انصح بانتظار حتى رفع رصيدك ل 10 روبل و قم بسحبهم ووضع اثبات في منتدى يضعه لك الموقع لربح 3 روبل هدية و بامكانك تكرار العملية كل 5 ايام
(سااشرح الامر في الموضوع)
===================================
الموقع يهديك عند التسجيل سيارة تعدين ب 10 روبل
الموقع يهديك لعبة حض كل ساعة تمكنك من ربح سيارة بقيمة 49 روبل
البونيص اليومي يمكنك من ربح بين 0.01 روبل و 100 روبل يوميا (غالبا ما تكون الهدية بين 0.01 و 0.1 روبل)
الاعلانات في الموقع متجددة على مدار اليوم
اعلانات 60 ثانية ب 0.0768 روبل
اعلانات 40 ثانية ب 0.0512 روبل
اعلانات 30 ثانية ب 0.0448 روبل
اعلانات 20 ثانية ب 0.0256 روبل
معدل الربح اليومي بين 1.5 و 2 روبل + ما تربحه من قوة التعدين التي تعدنها السيارات
السحب بدون ايداع و لا نقاط
===================================
أولا هذا رابط التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
===================================
بعدها نقوم بالدخول الى الموقع
الان طريقة احتساب و سحب ارباح التعدين و شراء السيارات للتعدين
الان طريقة شراء سيارة جديدة
الان طريقة الربح من الضغط على الاعلانات
بعدها تضهر لنا صورة بها عداد ننتضر حتى انتهاء العداد و نضغط على الصورة المتطابقة
الارباح تذهب الى رصيد الشراء
1 : erning
2 : task
3 : نشر اثبات سحب ب 10 روبل او اكثر على احد المنتديات التي وضعها الموقع (سنشرحها بعد قليل)
4 : انشاء فيديو لشرح الموضوع و نشره عبر اليوتوب
5 : عند الضغط على 1000 رابط من الاعلانات نعود و نطلب الهدية
6 : عند الضغط على 10000 رابط نعود و نطلب الهدية
7 : جلب 10 اشخاص للتسجيل بالموقع
8 : عندما يستثمر الرفرز 1000 روبل
9 : متابعتهم عبر موقع التوااصل الاجتماعي الروسي vk
10 : شراء 10 سيارات
11 : طلب سحبك الاول
الان طريقة اضافة حسابك عبر vk للانضمام الى صفحتهم
بعد اضافة حسابنا نعود للمهام رقم 9 و نطلب الهدية
طريقة سحب الارباح
1 نضغط على الارباح
2 لسحب الروبل
3 لسحب بالدولار
4 للسحب بالاورو
5 للسحب بالعملات الالكترونية
مثلا انا سحبت الروبل عبر بنك payee
اثبات السحب بتاريخ 2020/06/08
(انصح بسحب كل 5 ايام عند الوصول لمبلغ 10 روبل او اكثر لاكمال المهمة رقم 3 للحصول على هدية 3 روبل كل مرة)
===================================
التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
===================================
الموقع عبارة عن منصة للتعدين عبر شراء سيارات و تحتسب الارباح كل ساعة و لكل سيارة نسبة الارباح الخاصة بها
+ الضغط على الاعلانات + بونيص يومي + بعض المهام الخاصة بالموقع + لعبة الحض
===================================
الموقع يدعم البنوك التالية payeer + perfectmony + adevcash
كما يدعم ايضا هذه العملات الالكترونية
bitcoin + dogecoin + litcoin + dash + rippel + ethereum + bitcoincash
===================================
بامكانك السحب اما بالدولار او الاورو او الروبل او العملات الالكترونية
الحد الادنى للسحب هو 1 روبل
+ ما يعادل 5 روبل ان سحبت بالدولار
+ ما يعادل 50 روبل ان سحبت بالاورو
+ ما يعادل 500 روبل ان سحبت بالعملات الالكترونية
انصح بانتظار حتى رفع رصيدك ل 10 روبل و قم بسحبهم ووضع اثبات في منتدى يضعه لك الموقع لربح 3 روبل هدية و بامكانك تكرار العملية كل 5 ايام
(سااشرح الامر في الموضوع)
===================================
الموقع يهديك عند التسجيل سيارة تعدين ب 10 روبل
الموقع يهديك لعبة حض كل ساعة تمكنك من ربح سيارة بقيمة 49 روبل
البونيص اليومي يمكنك من ربح بين 0.01 روبل و 100 روبل يوميا (غالبا ما تكون الهدية بين 0.01 و 0.1 روبل)
الاعلانات في الموقع متجددة على مدار اليوم
اعلانات 60 ثانية ب 0.0768 روبل
اعلانات 40 ثانية ب 0.0512 روبل
اعلانات 30 ثانية ب 0.0448 روبل
اعلانات 20 ثانية ب 0.0256 روبل
معدل الربح اليومي بين 1.5 و 2 روبل + ما تربحه من قوة التعدين التي تعدنها السيارات
السحب بدون ايداع و لا نقاط
===================================
أولا هذا رابط التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
===================================
بعدها نقوم بالدخول الى الموقع
الان طريقة احتساب و سحب ارباح التعدين و شراء السيارات للتعدين
الان طريقة شراء سيارة جديدة
الان طريقة الربح من الضغط على الاعلانات
بعدها تضهر لنا صورة بها عداد ننتضر حتى انتهاء العداد و نضغط على الصورة المتطابقة
الارباح تذهب الى رصيد الشراء
1 : erning
2 : task
3 : نشر اثبات سحب ب 10 روبل او اكثر على احد المنتديات التي وضعها الموقع (سنشرحها بعد قليل)
4 : انشاء فيديو لشرح الموضوع و نشره عبر اليوتوب
5 : عند الضغط على 1000 رابط من الاعلانات نعود و نطلب الهدية
6 : عند الضغط على 10000 رابط نعود و نطلب الهدية
7 : جلب 10 اشخاص للتسجيل بالموقع
8 : عندما يستثمر الرفرز 1000 روبل
9 : متابعتهم عبر موقع التوااصل الاجتماعي الروسي vk
10 : شراء 10 سيارات
11 : طلب سحبك الاول
الان طريقة اضافة حسابك عبر vk للانضمام الى صفحتهم
بعد اضافة حسابنا نعود للمهام رقم 9 و نطلب الهدية
طريقة سحب الارباح
1 نضغط على الارباح
2 لسحب الروبل
3 لسحب بالدولار
4 للسحب بالاورو
5 للسحب بالعملات الالكترونية
مثلا انا سحبت الروبل عبر بنك payee
اثبات السحب بتاريخ 2020/06/08
(انصح بسحب كل 5 ايام عند الوصول لمبلغ 10 روبل او اكثر لاكمال المهمة رقم 3 للحصول على هدية 3 روبل كل مرة)
===================================
التسجيل في الموقع : (اضغط هنا)
===================================