العلم الشرعي

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,804
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحمد لله ، والصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيبنا محمد رسول الله
اعلم أخي المسلم و اخي المسلمة
انه يجب علينا تعلم أربعة مسائل وهي :
الاولى: وهو معرفة الله عز وجل و معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة دين الله لأنه لا يجوز أن يعبد بلا علم و من فعل ذلك فمصيره إلى الظلال وقد شابه النصارى في ذلك .
الثانية العمل : و من علم و لم يعمل فقد شابه من اليهود ، لأنهم علموا و لم يعملوا ومن حيل الشيطان أنه ينفر من طلب العلم و يوهم الإنسان أنه معذور عند الله بجهله ، وما علم أن أمكنه التعلم و لم يفعل فقد قامت عليه الحجة و هذه حيلة قوم نوح حين ( جعلوا أصابعهم في آذانهم و استغشوا ثيابهم) كي لا تقوم عليهم الحجة
الثالثة : الدعوة إليه : لان العلماء و الدعاء هم ورثة الأنبياء وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل والدعوة و التعليم فرض كفاية ، ان قام به من يكفي لم ياثم أحد و أن تركه الجميع اثموا
الرابعة الصبر على الأذى : في تعلم العلم و العمل به و الدعوة إليه
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

صحيح فالعلم الشرعي له مكانة عظيمة اذ انه يحقق الغاية من الخلق -العبادة - وهو العلم النافع في دعائه عليه افضل صلاة وسلام ((اللهمَّ إنِّي أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا))
{ اكادمية زاد تقدم دروس في العلم الشرعي يمكن التسجيل فيها ومتابعة الدورة الانطلاقة في اوت 2020 تستغرق دراسة المستويات الأربعة مدة سنتين كاملتين تقريباً حسب اجتهاد الطالب كما تقدم كتب خاصة بالمناهج جد قيمة يمكن تحميلها او شراؤها ويمكن متابعة الحصص والمحاضرات قبل الموسم الدراسي }
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top