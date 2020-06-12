العلم الشرعي

إلياس
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الحمد لله ، والصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيبنا محمد رسول الله
اعلم أخي المسلم و اخي المسلمة
انه يجب علينا تعلم أربعة مسائل وهي :
الاولى: وهو معرفة الله عز وجل و معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة دين الله لأنه لا يجوز أن يعبد بلا علم و من فعل ذلك فمصيره إلى الظلال وقد شابه النصارى في ذلك .
الثانية العمل : و من علم و لم يعمل فقد شابه من اليهود ، لأنهم علموا و لم يعملوا ومن حيل الشيطان أنه ينفر من طلب العلم و يوهم الإنسان أنه معذور عند الله بجهله ، وما علم أن أمكنه التعلم و لم يفعل فقد قامت عليه الحجة و هذه حيلة قوم نوح حين ( جعلوا أصابعهم في آذانهم و استغشوا ثيابهم) كي لا تقوم عليهم الحجة
الثالثة : الدعوة إليه : لان العلماء و الدعاء هم ورثة الأنبياء وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل والدعوة و التعليم فرض كفاية ، ان قام به من يكفي لم ياثم أحد و أن تركه الجميع اثموا
الرابعة الصبر على الأذى : في تعلم العلم و العمل به و الدعوة إليه
اعلم أخي المسلم و اخي المسلمة
انه يجب علينا تعلم أربعة مسائل وهي :
الاولى: وهو معرفة الله عز وجل و معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة دين الله لأنه لا يجوز أن يعبد بلا علم و من فعل ذلك فمصيره إلى الظلال وقد شابه النصارى في ذلك .
الثانية العمل : و من علم و لم يعمل فقد شابه من اليهود ، لأنهم علموا و لم يعملوا ومن حيل الشيطان أنه ينفر من طلب العلم و يوهم الإنسان أنه معذور عند الله بجهله ، وما علم أن أمكنه التعلم و لم يفعل فقد قامت عليه الحجة و هذه حيلة قوم نوح حين ( جعلوا أصابعهم في آذانهم و استغشوا ثيابهم) كي لا تقوم عليهم الحجة
الثالثة : الدعوة إليه : لان العلماء و الدعاء هم ورثة الأنبياء وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل والدعوة و التعليم فرض كفاية ، ان قام به من يكفي لم ياثم أحد و أن تركه الجميع اثموا
الرابعة الصبر على الأذى : في تعلم العلم و العمل به و الدعوة إليه