العلم الشرعي

الحمد لله ، والصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيبنا محمد رسول الله

اعلم أخي المسلم و اخي المسلمة

انه يجب علينا تعلم أربعة مسائل وهي :

الاولى: وهو معرفة الله عز وجل و معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة دين الله لأنه لا يجوز أن يعبد بلا علم و من فعل ذلك فمصيره إلى الظلال وقد شابه النصارى في ذلك .

الثانية العمل : و من علم و لم يعمل فقد شابه من اليهود ، لأنهم علموا و لم يعملوا ومن حيل الشيطان أنه ينفر من طلب العلم و يوهم الإنسان أنه معذور عند الله بجهله ، وما علم أن أمكنه التعلم و لم يفعل فقد قامت عليه الحجة و هذه حيلة قوم نوح حين ( جعلوا أصابعهم في آذانهم و استغشوا ثيابهم) كي لا تقوم عليهم الحجة

الثالثة : الدعوة إليه : لان العلماء و الدعاء هم ورثة الأنبياء وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل والدعوة و التعليم فرض كفاية ، ان قام به من يكفي لم ياثم أحد و أن تركه الجميع اثموا

الرابعة الصبر على الأذى : في تعلم العلم و العمل به و الدعوة إليه