بريوش على الطريقة المغربية بالكريمة و التفاح المعسل

Z

Zouhair10

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جوان 2020
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Fes
الجنس
ذكر
مرحبا بكم بمطبخ فاطمة.. التي ستقدم لكم العديد من الأكلات و الأطباق و الحلويات المشهورة عربيا و عالميا
بريوش بالتفاح المعسل و الكريمة الأكلة الأكثر بحثا في محركات البحث بالوطن العربي إلا أن المطبخ المغربي ميزها عن غيره و اجتهد في تحضيرها بشكل اقتصادي و شهي... في الفيديو أسفله ستجد المقادير و طريقة التحضير من البداية للنتيجة... و شهية طيبة
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