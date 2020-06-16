AIRDROP تحصل على 15 AWC تقريبا 6 $ من تطبيق ATOMIC Wallet مع اثبات الدفع

SUISSE
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السلام عليكم.
AIRDROP تطبيق على محافظ ATOMIC WALLET معروفة سعرها 0.40 $ العملة في ارتفاع مستمر تهدي AWC 10 تقريبا 4 $ مع 5 AWC اضافية اذا ادخلت CODE PROMO مجموع يصبح 6$ ...تذهب الى خانة AIRDROP تضع ايميل و CODE PROMO متكون من 6 احرف و ارقام و هو 19ZB83....بعدها تفعل ايميل ..كي تحصل على تحصل CODE PROMO خاص بك و تشارك مع اخرين ...توزيع في يوم 15 من كل شهر ... تم استقبال عملة في منصة BINANCE DEX ..اي سؤال مرحبا
POMO CODE 19ZB83
لتسجيل من رابط و تحميل تطبيق فضلا و ليس امرا من هنا
شكرا