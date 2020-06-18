علاج إنسداد قنوات فلوب

Kirognp

Kirognp

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تعاني الكثير من النساء من مشكل إنسداد قنوات فلوب و يبحثون عن الحل لهذا، و أيضا منهم من سمعت عن عشبة الكلوة أو ما تسمى بقرص القمر و تبحث عن معلومات أكثر عنها في هذا الموضوع سوف نشرح كل ما يخصها من فوائد و أضرار.

فوائد عشبة قرص القمر لتأخر الإنجاب:

عشبة قرص القمر لها الكثير من الفرائد في علاج تأخر الإنجاب و إنسداد قنوات فلوب، حيث أنها تعمل على تنظيف قنوات فلوب من السوائل و حل مشاكل إنسداد الأنابيب، حيث أن أغلبية الناس الذين إستعملو عشبة الكلوة تعافو و حققو حلمهم في الإنجاب بعد إستعمالها لفترة ما بين شهر و نصف إلى أربع أشهر.

أضرار عشبة الكلوة:

عشبة الكلوة لها العديد من الأعراض التي تصاحب العلاج و نستطيع أن نقول أنها أضرار، فبعد إستعمالها تصاحبك العديد من الآلام و هي تختلف من شخص لآخر و قد لا تظهر أي أعراض عند بعض النساء و تتمثل أعراض إستعمال عشبة قرص القمر كالآتي:
  • صداع و آلام في الرأس.
  • إلتهابات في الرحم.
  • آلام على مستوى الرحم و البطن و القدمين.
  • نزول إفرازات من الرحم قد تكون صفراء أو خضراء اللون.
  • تستعمل أربع مرات بعد الحيض و تستعمليها حتى وصل فترة الحيض الأخرى أي بعدها مثل المرة الأولى.
كانت هذه أهم المعلومات عن العشبة أتمنى أن أكون قد أفدتكم و لمعرفة المزيد عنها و طبقة إستعمالها و تجنب أضرارها سوف أترك مصدر المعلومات في الأسفل و يمكنكم رأيته و شكرا لكم على القراءة.

المصدر: رابط الموضوع كاملا
رابط صفحة الطبيب.
 
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