علاج إنسداد قنوات فلوب

Kirognp
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تعاني الكثير من النساء من مشكل إنسداد قنوات فلوب و يبحثون عن الحل لهذا، و أيضا منهم من سمعت عن عشبة الكلوة أو ما تسمى بقرص القمر و تبحث عن معلومات أكثر عنها في هذا الموضوع سوف نشرح كل ما يخصها من فوائد و أضرار.
فوائد عشبة قرص القمر لتأخر الإنجاب:
عشبة قرص القمر لها الكثير من الفرائد في علاج تأخر الإنجاب و إنسداد قنوات فلوب، حيث أنها تعمل على تنظيف قنوات فلوب من السوائل و حل مشاكل إنسداد الأنابيب، حيث أن أغلبية الناس الذين إستعملو عشبة الكلوة تعافو و حققو حلمهم في الإنجاب بعد إستعمالها لفترة ما بين شهر و نصف إلى أربع أشهر.
أضرار عشبة الكلوة:
عشبة الكلوة لها العديد من الأعراض التي تصاحب العلاج و نستطيع أن نقول أنها أضرار، فبعد إستعمالها تصاحبك العديد من الآلام و هي تختلف من شخص لآخر و قد لا تظهر أي أعراض عند بعض النساء و تتمثل أعراض إستعمال عشبة قرص القمر كالآتي:
المصدر: رابط الموضوع كاملا
رابط صفحة الطبيب.
فوائد عشبة قرص القمر لتأخر الإنجاب:
عشبة قرص القمر لها الكثير من الفرائد في علاج تأخر الإنجاب و إنسداد قنوات فلوب، حيث أنها تعمل على تنظيف قنوات فلوب من السوائل و حل مشاكل إنسداد الأنابيب، حيث أن أغلبية الناس الذين إستعملو عشبة الكلوة تعافو و حققو حلمهم في الإنجاب بعد إستعمالها لفترة ما بين شهر و نصف إلى أربع أشهر.
أضرار عشبة الكلوة:
عشبة الكلوة لها العديد من الأعراض التي تصاحب العلاج و نستطيع أن نقول أنها أضرار، فبعد إستعمالها تصاحبك العديد من الآلام و هي تختلف من شخص لآخر و قد لا تظهر أي أعراض عند بعض النساء و تتمثل أعراض إستعمال عشبة قرص القمر كالآتي:
- صداع و آلام في الرأس.
- إلتهابات في الرحم.
- آلام على مستوى الرحم و البطن و القدمين.
- نزول إفرازات من الرحم قد تكون صفراء أو خضراء اللون.
- تستعمل أربع مرات بعد الحيض و تستعمليها حتى وصل فترة الحيض الأخرى أي بعدها مثل المرة الأولى.
المصدر: رابط الموضوع كاملا
رابط صفحة الطبيب.