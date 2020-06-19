البواسير و علاجها

Kirognp

Kirognp

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البواسير:
أصبح مرض البواسير من الأمراض كثيرة الإنتشار في هذا الوقت، كما إنتشرت وصفات كثيرة لعلاج البواسير لكن أغلبها بدون جدوى و في فذا الموضوع سوف نقدم لكم وصفة مفيدة جدا و فعالة في العلاج و التخلص النهائي من المرض.
وصفة علاج البواسير:
هذه الوصفة مفيدة للبواسير الداخلية فقط أما بخصوص البواسير الخارجية سوف أترك لكن موضوع أسفل المقال فيه وصفة مفيدة جدا و فعالة للبواسير الخارجية تجدينها في المصدر.​
  1. أولا كنصيحة يجب على المصاب بالبواسير الداخلية شرب يوميا ملعقة زيت زيتون قبل النوم و الإكثار من الماء في النهار.
  2. بالنسبة للوصفة نحضر ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.
  3. أيضا نحتاج إلى 4 فصوص من الثوم.
  4. تقوم بغلي الثوم في الماء قليلا ثم تهرسه و تضيفه للعسل.
  5. نخلط المكونين مع بعض ثم نضيف لهم ملعقة زيت الزيتون.

يتم تناول الوصفة كل صباح على معدة فارغة لمدة أسبوع و قل وداعا للبواسير، و هذا طبعا إذا تجنبت مسبباتهم و إستعملت الوصفة بإنتظام فهي فعالة جدا و ليس لها أي آثار جانبية.

المصدر: الحل النهائي للبواسير الداخلية و الخارجية
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