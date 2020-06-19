البواسير و علاجها

البواسير:

أصبح مرض البواسير من الأمراض كثيرة الإنتشار في هذا الوقت، كما إنتشرت وصفات كثيرة لعلاج البواسير لكن أغلبها بدون جدوى و في فذا الموضوع سوف نقدم لكم وصفة مفيدة جدا و فعالة في العلاج و التخلص النهائي من المرض.

وصفة علاج البواسير:

هذه الوصفة مفيدة للبواسير الداخلية فقط أما بخصوص البواسير الخارجية سوف أترك لكن موضوع أسفل المقال فيه وصفة مفيدة جدا و فعالة للبواسير الخارجية تجدينها في المصدر.​

أولا كنصيحة يجب على المصاب بالبواسير الداخلية شرب يوميا ملعقة زيت زيتون قبل النوم و الإكثار من الماء في النهار. بالنسبة للوصفة نحضر ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي. أيضا نحتاج إلى 4 فصوص من الثوم. تقوم بغلي الثوم في الماء قليلا ثم تهرسه و تضيفه للعسل. نخلط المكونين مع بعض ثم نضيف لهم ملعقة زيت الزيتون.