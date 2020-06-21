AIRDROP توزيع 25000 $ من عملة SOLANA سعرها 0.60 $ في منصة BINANCE

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
44
النقاط
3

السلام عليكم.

AIRDROP توزيع 25000 $ من عملة SOLANA موجودة في منصة BINANCE سعرها 0.60 $ معروفة على موقع Coinmarketcap.. موقع العملة يقدم جوائز بتقسيم 25000$ على مشاركين حسب جمع احالات..اولا عليك تسجيل في منصة Gate تقوم بي فتح حساب من رابط في اسفل ثم تفعيل ايميل ..تجد في منصة رقم ID متكون من 7 ارقام تفتح به حساب في موقع SOLANA كي تستقبل عملة

في خانة رابعة Read the Primer في موقع SOLANA حسب صورة في اسفل صفحة تجد كلمة START بالون اخضر توجيب عن Quiz من 4 اسئلة بسيطة و تجد رقم منصة ID متكون من 7 ارقام... و الاجوبة هي كتالي حسب ترتيب بدأ بي اختيار اللغة انجليزية حتى يكتمل 100/100

1- 59490
2- Proof of history
3- 0.4 sec
4- All above

لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا

لتسجيل من رابط منصة فضلا و ليس امرا من هنا









شكرا

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top