AIRDROP LATOKEN تحصل على 70 CRDT بقيمة 2.1 $ وعن كل احالة 30 CRDT بقيمة 0.9 $

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
46
النقاط
3
السلام عليكم.

تحصل على 70 من عملة CRDT مقدرة بي 2.1$ و عن كل احالة تربح 30 CRDT بقيمة * 0.9 $.... ايردروب سوف يطلق في منصة LATOKEN موجودة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى$456359719. تقوم بي اشتراك و عمل متابعة تليغرام + تويتر و ريتويت ..و يوتوب... محفظة من نوع ERC20 ولصقها في خانة ERC20 لسحب عملة ...ايردروب ينتهي في 30 جوان

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