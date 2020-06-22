AIRDROP LATOKEN تحصل على 70 CRDT بقيمة 2.1 $ وعن كل احالة 30 CRDT بقيمة 0.9 $

SUISSE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
- 46
- النقاط
- 3
السلام عليكم.
تحصل على 70 من عملة CRDT مقدرة بي 2.1$ و عن كل احالة تربح 30 CRDT بقيمة * 0.9 $.... ايردروب سوف يطلق في منصة LATOKEN موجودة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى$456359719. تقوم بي اشتراك و عمل متابعة تليغرام + تويتر و ريتويت ..و يوتوب... محفظة من نوع ERC20 ولصقها في خانة ERC20 لسحب عملة ...ايردروب ينتهي في 30 جوان
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
شكرا
تحصل على 70 من عملة CRDT مقدرة بي 2.1$ و عن كل احالة تربح 30 CRDT بقيمة * 0.9 $.... ايردروب سوف يطلق في منصة LATOKEN موجودة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى$456359719. تقوم بي اشتراك و عمل متابعة تليغرام + تويتر و ريتويت ..و يوتوب... محفظة من نوع ERC20 ولصقها في خانة ERC20 لسحب عملة ...ايردروب ينتهي في 30 جوان
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
شكرا