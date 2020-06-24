مشروع يلا يا عربي لتأهيل مليون تاجر إلكتروني عربي

مشروع يلا يا عربي

انا مشترك في باقة من باقات مشروع يلا يا عربي

لتأهيل مليون تاجر الكتروني عربي

و أدرس به حاليا منذ حولي شهر و نصف

وددت ان اعطيكم فيه رأئي بكل صدق و صراحة

إنه مشروع رائد و يستحق كل الإهتمام و التقدير

بإشراف صاحب الفكرة الدكتور خالد محمد خالد خبير في التجارية الإكترونية منذ 25 سنة خبرة و معه فريق عمل رفيع المستوى للمتابعة التقنية و تقديم الدعم الفني من جميع الدول العربية للسهر على نجاح مشروع يلا يا عربي الذي

أراه في هذا العالم المتقلب سفينة نجاة الشباب العربي الطموح للخروج من شبح البطالة و رحلة البحث عن وظيفة قد لا تغني و لا تسمن من جوع الى عالم مفتوح فيه عشرات الالاف ان لم اقل الملايين من الفرص التجارية و الاستثمارية و الوظائف الحرة التي تصل بنا للاكتفاء المادي و الحرية المالية هذا من جهة و من جهة أخرى بناء إقتصاديات قوية لبلداننا العربية حتى نعيش و نوفر للاجيال القادمة الوفرة و الثراء...

نعم و أعي جيدا ما أقول مشروع يلا يا عربي إنطلق و ركب القطار الكثير من ابناء الوطن العربي لإيمانهم العميق بالفكرة

في تغيير حالنا و أوضاعنا إلى الأفضل بأدوات هذا العصر من تعلم علومه خاصة علم التجارة الإكترونية في هذا الفضاء الرحب الذي لا حدود له و المتمثل في الانترنت

يا شباب الأمة الطامح لمستقبل افضل و زاهر أهيب بكم ان تكونوا معنا في عائلة يلا يا عربي ستجدون ما يسركم و يحقق احلامكم و يلبي حاجتكم بأخذ العلم و أدوات تطبيقه للوصول للهدف المنشود في حياة كريمة هانئة

لا تترددوا فهذه فرصتكم و يمكنكم عند الإيمان بالفكرة مع الإرادة و العزيمة و الصبر تحقيقها

هذا رأئي و كلمتي قد بلغتها لكم لما وجدت خيرا ما استأثرت به لنفسي و يد الله مع الجماعة و الله الموفق و هو من وراء القصد .

تقبلوا تحياتي لكم