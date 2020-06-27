مشروع يلا يا عربي ... أنشئ متجرك الإلكتروني وانطلق وتألق

يوسف دحمان
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 جوان 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- الدار البيضاء الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
مباردة مشروع يلا يا عريي هى إحدى مشروعات تريدلاين جروب وخط التجارة الدولي، المقر الرئيسي فى جمهورية مصر العربية ولها فروع فى المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وتركيا و شركاء استراتيجيين فى لندن و نيويورك والجزائر و الامارات و السودان ...
تريدلاين جروب تعمل فى كافة المشروعات التى تختص بالتجارة الالكترونية والتسويق الإلكتروني والتصدير والاستيراد عبر شبكة الإنترنت و برامج الأفلييت والدروب شيبينج والبيع بالعمولة.
وفي الجزائر ممثلة في مؤسسة دار الحكمة الدولية ومقرها بقسنطينة ورابط صفحة الفايسبوك هو: مجموعة دار الحكمة الدولية - Dar el-Hikma International Group
فى الآونة الأخيرة لاحظنا أن معظم الشباب يحصل على العديد من الدورات الخاصة بالعمل على الإنترنت وبعد الدورات يظل تائها ويبحث عن يد العون لكى يقف بجانبه لإتمام مشروعه الالكتروني، لذلك فكرت تريدلاين جروب فى عمل هذا المشروع " يلا يا عربي " ، هذا المشروع يعتبر بمثابة مشروع متكامل بداية من التدريب إلى امتلاك متجر إلكتروني إلى المساعدة فى وضع خطة للتسويق. وبذلك يكون الشاب قد استفاد بالعلم الذى حصل عليه.
مشروع يلا يا عربي مشروع بناء متاجر خاصة باى منتج أو خدمة أو معلومة أو حتى براند (علامة تجارية) ، يمكن للمشترك أن يختار الباقة التى يبحث عنها ويقوم بتسديد قيمة الباقة وفى خلال 20 الى 30 يوم يتسلم الموقع (المتجر)، ثم يبدأ بعدها بالتسويق لمتجره.
ومشروع يلا يا عربي يقدم هذه المزايا لمشتركيه الكرام
دورات تدريبية في مختلف وسائل التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني
و كتب إلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني
و برامج مشاركة
و خطط تسويقية
و شهادات وعضويات
و دعم فني 12 شهر
و أخيرًا موقع إلكتروني لتبدأ نشاطك فيه وتنطلق في عالم التجارة والتسويق الإلكتروني
ويحتوي المشروع على أكثر من باقة وتختلف الباقات لاختلاف المزايا والاعتبارات التي تتناولها ولمزيد من الإطلاع يسعدنا زيارتكم لصفحة المشروع للاطلاع عن كثب ...
بادروا للتسجيل واغتنموا الفرصة فهي حقيقة فرصة لأنك ببساطة ستتعلم ثم تنطلق في التجارة والتسويق ...
للتسجيل لا تترددوا في الاتصال
تريدلاين جروب تعمل فى كافة المشروعات التى تختص بالتجارة الالكترونية والتسويق الإلكتروني والتصدير والاستيراد عبر شبكة الإنترنت و برامج الأفلييت والدروب شيبينج والبيع بالعمولة.
وفي الجزائر ممثلة في مؤسسة دار الحكمة الدولية ومقرها بقسنطينة ورابط صفحة الفايسبوك هو: مجموعة دار الحكمة الدولية - Dar el-Hikma International Group
فى الآونة الأخيرة لاحظنا أن معظم الشباب يحصل على العديد من الدورات الخاصة بالعمل على الإنترنت وبعد الدورات يظل تائها ويبحث عن يد العون لكى يقف بجانبه لإتمام مشروعه الالكتروني، لذلك فكرت تريدلاين جروب فى عمل هذا المشروع " يلا يا عربي " ، هذا المشروع يعتبر بمثابة مشروع متكامل بداية من التدريب إلى امتلاك متجر إلكتروني إلى المساعدة فى وضع خطة للتسويق. وبذلك يكون الشاب قد استفاد بالعلم الذى حصل عليه.
مشروع يلا يا عربي مشروع بناء متاجر خاصة باى منتج أو خدمة أو معلومة أو حتى براند (علامة تجارية) ، يمكن للمشترك أن يختار الباقة التى يبحث عنها ويقوم بتسديد قيمة الباقة وفى خلال 20 الى 30 يوم يتسلم الموقع (المتجر)، ثم يبدأ بعدها بالتسويق لمتجره.
ومشروع يلا يا عربي يقدم هذه المزايا لمشتركيه الكرام
دورات تدريبية في مختلف وسائل التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني
و كتب إلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني
و برامج مشاركة
و خطط تسويقية
و شهادات وعضويات
و دعم فني 12 شهر
و أخيرًا موقع إلكتروني لتبدأ نشاطك فيه وتنطلق في عالم التجارة والتسويق الإلكتروني
ويحتوي المشروع على أكثر من باقة وتختلف الباقات لاختلاف المزايا والاعتبارات التي تتناولها ولمزيد من الإطلاع يسعدنا زيارتكم لصفحة المشروع للاطلاع عن كثب ...
منصة يلا يا عربي | الأن يمكنك إمتلاك متجر إلكتروني بإمكانيات حديثة | منصة يلا يا عربي | الأن يمكنك إمتلاك متجر إلكتروني بإمكانيات حديثة
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للتسجيل لا تترددوا في الاتصال