كتاب غني عن تربية الاطفال في القرن الواحد و العشرين pdf

كتاب تنشأة الأطفال في القرن الواحد و العشرين

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في هذا الدليل المُيسَّرِ لتنشئة أطفالٍ ينعمون بالصحة النفسية، تُحدِّد د. شارون كيه هول سبعةَ مناحٍ رئيسية لنمو الأطفال. يعرفُ الأكاديميون الكثيرَ عن التنشئةِ الاجتماعيةِ الصحيحة للأطفال، لكن يَندُر أن تجد هذه الأفكارُ سبيلَها إلى جمهورٍ أوسعَ في صورةٍ سهلةٍ بسيطةٍ. يرسم هذا الكتابُ صورةً عامةً للمهاراتِ التي يحتاجُها الأطفالُ كي يصيروا أفرادًا بالغين أصحاء ، ويؤكدُ على تأثير العلاقات القوية والمسئولية الشخصية على النتائج الإيجابية التي يُحقِّقها الأطفالُ. كما يتناول الكتابُ قضايا مثل الحالة المزاجية للطفل، والقدرة على التحكُّم في ردود الأفعال، علاوةً على الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بالصحة النفسية. تستكشف د. هول أيضًا عوامل الخطورة والحماية التي تسهمُ في تنشئة أطفالٍ لديهم القدرةُ على التكيُّفِ مع الصعاب.إنَّ هذا الكتابَ السهلَ القراءة مبنيٌّ على أبحاثٍ نفسيةٍ موثوقٍ بها، وهو ما يجعله كتابًا مثاليًّا للآباء والمعلمين والطلاب والأطباء الذين يعملون مع الأُسَرأنصح بالكتاب لكل الأمهات لمساعدتهم في تنشأة أطفالهم بشكل صحي و سليم فالجانب النفسي للأطفال مهم جدا و يجب تسليط الضوء عليهعن الكاتب :شارون كيه هول: أستاذ مشارك في علم النفس بجامعة هيوستن، وعضو في الرابطة الأمريكية لنساء الجامعات، والرابطة الأمريكية لعلم النفس. نَشرت مقالات عديدة عن علم نفس النمو والتنشئةالتحميل :