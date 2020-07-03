AIRDROP من منصة YOBIT تحصل على 1700 من عملة Dollars DLRS

SUISSE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 أوت 2016
- المشاركات
- 48
- النقاط
- 3
السلام عليكم.
تحصل على 1700 من عملة Dollars DLRS.... ايردروب في منصة YOBIT موجودة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى$20359719.اولا تقوم بتسجيل في منصة من رابط في اسفل... تقوم بي اشتراك و عمل متابعة تليغرام ...اخيرا تتحصل على كود تقوم بي لصقه في تليغرام ....عن كل احالة تربح 800 DLRS
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
لتسجيل من رابط المنصة فضلا و ليس امرا من هنا
تحصل على 1700 من عملة Dollars DLRS.... ايردروب في منصة YOBIT موجودة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى$20359719.اولا تقوم بتسجيل في منصة من رابط في اسفل... تقوم بي اشتراك و عمل متابعة تليغرام ...اخيرا تتحصل على كود تقوم بي لصقه في تليغرام ....عن كل احالة تربح 800 DLRS
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
لتسجيل من رابط المنصة فضلا و ليس امرا من هنا