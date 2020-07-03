AIRDROP من منصة YOBIT تحصل على 1700 من عملة Dollars DLRS

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
48
النقاط
3
السلام عليكم.

تحصل على 1700 من عملة Dollars DLRS.... ايردروب في منصة YOBIT موجودة على موقع Coinmarketcap بنسبة حجم تداول يصل الى$20359719.اولا تقوم بتسجيل في منصة من رابط في اسفل... تقوم بي اشتراك و عمل متابعة تليغرام ...اخيرا تتحصل على كود تقوم بي لصقه في تليغرام ....عن كل احالة تربح 800 DLRS

لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا

لتسجيل من رابط المنصة فضلا و ليس امرا من هنا




 
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