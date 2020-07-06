كورسيرا بالعربي: ازاي تدرس في أكبر جامعات العالم مجانا ومن بيتك !!

ورسيرا بالعربيموقع كورسيرا واحد من أشهر وأقوى مواقع التعلم عبر الإنترنت والكورسات الاونلاين في العالم إذا لم يكن الافضل على الإطلاق.بيوفر الموقع دورات في مجالات متنوعة مثل:مجالات البرمجة بإنواعهامجال علوم البياناتمجال الهندسة بكل تخصصاتهاالمجال الطبيمجال اللغات والترجمةمجال التصميم الجرافيكيمجال الكتابةمجال التسويق الإلكترونيمجال القانونمجال المحاسبةوغيره من المجالات المختلفة, بيتميز الموقع إن جامعات ومعاهد اجنبية مشهورة وذات جوت عالية هي اللي بتقدم الدورات على الموقع.بالإضافة إلى إمكانية الحصول على شهادة معتمدة في واحد من المجالات المذكورة, والشهادة ممكن تضاف للسيرة الذاتية أو في حسابك على موقع لينكدان.مع العلم إن الشهادات لا يمكن الحصول عليها بدون اجتياز الإختبارات الخاصة بكل كورس, والإختبارات دي ليست اختبارات بسيطة ولا يتخطاها إلا من درس وفهم الكورس بشكل جيد.والمفاجأة الجميله, أنه يمكن الحصول على جميع دورات موقع كورسيرا بشكل مجاني, من خلال ما يسمى بالدعم المادي.وهو عبارة عن منحة للذين لا يستطيعون الدفع مقابل الدورات من خلال هذه المنحه يفتح الكورس لك مجانا مدى الحياة بعد 14 يوم من التقديم على هذه المنحه.وما يسعدنا اكثر انه في الآونه الأخيره بدا ينتشر مفهوم كورسيرا بالعربي , حيث تم ترجمت حوالي 241 كورس للغة العربية حتى الآن ومازالت عمليات الترجمة متواصلة.لمعرفة كافة التفاصيل عن موقع كورسيرا وكيف يمكن التقديم على منحة الدعم المادي للحصول على الكورسات مجانا, بالإضافة للوصول إلى كورسيرا بالعربي أي الكورسات المترجمة يمكنكم زيارة الشرح التالي :