mana-hosam
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علاج حبوب ليريكا
علاج ليريكا هي عبارة عن عقار طبي يصفة الاطباء لعلاج مرضي التهاب الاعصاب واسترخاء العضلات وتهدئة الالام الحادة والمادة الفعالة لحبوب ليريكا هي مادة البريجابل.
مادة البريجابل هي واحدة من مشتقات مادة المورفين التي بدورها تتفاعل مع الجسم وتعمل علي استقرار الانشطة الكهربائية في المخ لكن الاستمرار في تعاطي حبوب ليريكا يسبب اثار نفسية وجسدية كما يتحول الامر الي ادمان لحبوب ليريكا ومن هنا تبداء رحلة البحث عن علاج ادمان حبوب ليريكا.
اعراض ادمان ليريكا
اعراض ادمان ليريكا متنوعة وهي مجموعة من الاضرار النفسية والجسدية مثل:
زيادة معدل ضربات القلب، الالام الحادة في العظام، الاصابة بالتوتر الدائم وعدم القدرة علي التركيز، احتباس البول لفترات تطول، زيادة حجم التدي عند الرجال( التثدي)، حساسية في الانف او الجلد، ازدياد الوزن، عدم االتوازن في نسب السكر بالجسم، الدوخة وعدم وضوح او استقرار الروئية، الاصابة بنوبات صرع، الاكتئاب الشديد والرغبة في الانتحار باستمرار.
اسباب ادمان المخدرات
لا تختلف اسباب الادمان علي المخدرات فهي دائما متشابهة في اي مكان تجتاحة سواء كانت في دولة عربية او دولة اوروبية سواء كانت دولة غنية او دولة فقيرة فهي لا تختلف الاسباب.
فالهروب واحد علي كل الأصعدة، ذلك الهروب الذي يعتبر مبرراً قوياً في كثير من الأحيان للوقوع في فخ المخدرات رغبة في التجربة دون الشعور بخطورة الامر وتحول التجربة الي ادمان.
عدم الاهتمام بالابناء واهمالهم
اصدقاء السوء والحث الدائم علي التجربة
الحالة النفسية السيئة الهشاشة الروحية التي من الممكن ان تجعل الانسان عرضة للانتاكات للسلوكيات السلبية مثل تعاطي المخدرات
الاستمرار في تعاطي الادوية المهدئة دون الرجوع الي الطبيب
حب التجربة دون مراعاه المخاطر
علاج ليريكا هي عبارة عن عقار طبي يصفة الاطباء لعلاج مرضي التهاب الاعصاب واسترخاء العضلات وتهدئة الالام الحادة والمادة الفعالة لحبوب ليريكا هي مادة البريجابل.
مادة البريجابل هي واحدة من مشتقات مادة المورفين التي بدورها تتفاعل مع الجسم وتعمل علي استقرار الانشطة الكهربائية في المخ لكن الاستمرار في تعاطي حبوب ليريكا يسبب اثار نفسية وجسدية كما يتحول الامر الي ادمان لحبوب ليريكا ومن هنا تبداء رحلة البحث عن علاج ادمان حبوب ليريكا.
اعراض ادمان ليريكا
اعراض ادمان ليريكا متنوعة وهي مجموعة من الاضرار النفسية والجسدية مثل:
زيادة معدل ضربات القلب، الالام الحادة في العظام، الاصابة بالتوتر الدائم وعدم القدرة علي التركيز، احتباس البول لفترات تطول، زيادة حجم التدي عند الرجال( التثدي)، حساسية في الانف او الجلد، ازدياد الوزن، عدم االتوازن في نسب السكر بالجسم، الدوخة وعدم وضوح او استقرار الروئية، الاصابة بنوبات صرع، الاكتئاب الشديد والرغبة في الانتحار باستمرار.
اسباب ادمان المخدرات
لا تختلف اسباب الادمان علي المخدرات فهي دائما متشابهة في اي مكان تجتاحة سواء كانت في دولة عربية او دولة اوروبية سواء كانت دولة غنية او دولة فقيرة فهي لا تختلف الاسباب.
فالهروب واحد علي كل الأصعدة، ذلك الهروب الذي يعتبر مبرراً قوياً في كثير من الأحيان للوقوع في فخ المخدرات رغبة في التجربة دون الشعور بخطورة الامر وتحول التجربة الي ادمان.
عدم الاهتمام بالابناء واهمالهم
اصدقاء السوء والحث الدائم علي التجربة
الحالة النفسية السيئة الهشاشة الروحية التي من الممكن ان تجعل الانسان عرضة للانتاكات للسلوكيات السلبية مثل تعاطي المخدرات
الاستمرار في تعاطي الادوية المهدئة دون الرجوع الي الطبيب
حب التجربة دون مراعاه المخاطر