AIRDROP إحصل على 100من عملة BONUS XLM 57 ~ STR تقريبا 4.4 $

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
49
النقاط
3
السلام عليكم.

تحصل على BONUS 100 من عملة STR تعمل على شبكة عملة ستيلر معروفة ..XLM 57 ~ STR 100 بقيمة 4.40 $ و عن كل احالة تربح ايضا 100 STR حتى شهر ديسمبر ... العملة موجودة في محفظة LOBSTR وعدت محافظ التي تعمل بنظام شبكة ستيلر تستطيع بيعها هناك ...موقع العملة يعطيك Public Key بعد مدة زمنية معينة من فتح حساب كي ترسل و تستقبل...ملاحظة يجب ارسال 5 XLM كي يقوم موقع بتنشيط حسابك او يتم غلقه بعد شهر

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لتسجيل من رابط المحفظة فضلا و ليس امرا من هنا








 
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