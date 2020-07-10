تحميل تطبيق موفيز لاند مشاهدة افلام

تحميل تطبيق موفيز لاند movizland apk

شرح برنامج موفيز لاند وطريقة التحميل movizland apk

يعتبر تطبيق موفيز لاند افلام ومسلسلات من افضل التطبيقات التي يمكنك أن تستخدمها لمشاهدة الكثير من الافلام والمسلسلات سواء ان كانت عربية او هندية او اجنبية او صينية كما أنها يقوم بالترجمة للكثير من اللغات ويعمل البرنامج ايضا باقل سرعة انترنت فهو لا يحتاج سرعة كبيرة جدا لكي تستطيع ان تقوم بمشاهدة الافلام او تحميلها.طريقة التحميل من موفيز لاند بالنسبة لتحميل المسلسلات والافلام فإن البرنامج يتيح اليك ان تقوم بتحميل الافلام او المسلسلات من اقل جودة الي اعلي جودة hd وهذه الميزة لا توجد الكثير في الكثير من البرامج الاخري.الواجهة الرئيسية بسيطة جدا وتحتوي على عمودين أساسيين هما العمود الأيمن و العمود الأيسر بالإضافة إلى شريط البحث , العمود الأيمن تجد به جميع انواع الافلام التي تريدها سواء ان كانت العربية او الاجنبية او الهندية او الصينية او التركية او اليابانية وغيرهم.اما العمود الايسر يحتوي علي افلام اسيوية افلام انيميشن , و حلقات مسلسلة انمي , أما حاوية البحث فيمكنك من خلالها ان تقوم بكتابة اسم الفيلم او المسلسل الذي تريد ان تقوم بمشاهدته ثم البحث عنه وسوف يظهر لك في خلال ثواني.