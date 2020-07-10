قصة الأسد صاحب العين الحمراء قصة معبرة

mohameddrakola
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قبل وقت طويل جدا ، كانت هناك قرية صغيرة في الصومال في شرق أفريقيا. وعلى حافة القرية كانت هناك أراض زراعية غنية حيث نمى الناس محاصيلهم ويعتنون بأغنامهم. وكانت القرية جميلة جدا ولكنها يمكن أن تكون أيضا خطيرة جدا ، وكان من الصعب أحيانا حماية المحاصيل والأغنام من القرى المجاورة أو اللصوص الخطرين. كان هناك حتى حديث عن التنانين التي تأتي في الليل وتحرق المحاصيل وتأكل كل الأغنام والماعز.
ومن أجل حماية أنفسهم من هذه الأخطار ، قام القرويون بتربية الأسود منذ ولادتها التي أصبحت فيما بعد حارسة للأرض. الأسود كانت قوية وفخورة واعتنت بالمحاصيل والحيوانات وأبقت القرية آمنة كانوا موالين لبعضهم البعض وكانوا يقاتلون حتى الموت إذا كان هناك حاجة لذلك.
لكن في يوم ما ولد شبل الأسد الذي كان مختلفا عن الآخرين على عكس بقية القبيلة ، هذا الأسد ولد بعيون حمراء توهج مثل النار. وهذا ما جعل الأسود الأخرى غير مرتاحة لذلك سموا الشبل الغريب بهدون الذي يعني “الشخص الذي ولد بعيدا عن منزله”. لقد سموا الشبل الصغير بهدون لأنهم شعروا أنه لا ينتمي لهم في القرية.
لم تكن الحياة سهلة على بهدون ، لقد عومل بشكل سيء ولم يدع للعب مع الأشبال الآخرين. لقد كبر وحيدا وكان دائما يتذكر أنه مختلف عيناه الحمراوتان أختاراه من بقية القبيلة و الأشبال اللئيمين غالبا ما يلقبونه بالأسماء و يتلاعبون به.
وفي نهاية المطاف تقرر نفي بهدون من القبيلة ، وهكذا قيل له أن يغادر القرية وألا يعود أبدا.
المسكين بهدون دخل الغابة بنفسه ليبدأ حياته الجديدة من العزلة كان حزينا جدا ، و في كثير من الأحيان وحيدا جدا, ولكن على الأقل لم يكن محاطا بالأسود الأخرى الذين يسخرون منه و دائما ما يذكرونه أنه كان مختلفا عنهم.
مرت السنين وأصبح بهدون أسدا كبيرا قويا لقد كان جيدا في الصيد و صنع لنفسه حياة في الغابة لكنه كان دائما وحيدا وكان يمشي غالبا إلى حافة الغابة في الليل لينظر إلى قريته القديمة كان سيعجب بالأسود الشجعان الذين يحرسون الحيوانات والمحاصيل وتمنى من كل قلبه أن ينضم إليهم.
في أحد الليالي رأى بهدون التنين الشرس لأول مرة ينقض من السماء بلا نجوم ويهاجم القرية ، يحرق المنازل والمحاصيل بالنيران من فمه ، ويختطف الأغنام من الأرض بمخالبه الحادة قبل أن يختفي في الليل.
حاول الأسود قصارى جهدهم للدفاع عن القرية ، لكن التنين كان سريع جدا وقوي جدا. قتل العديد من الأسود في تلك الليلة الأولى بينما كان بهدون يشاهد بلا حول ولا قوة من الغابة.
هاجم التنين مرة أخرى في الليلة التالية مرارا وتكرارا حتى كان القرويون خائفين جدا من الخروج من منازلهم وقد ذهب العديد من الحيوانات الآن ، وعانت الأسود كثيرا في محاولتها الدفاع عن القرية ؛ وقتل معظمهم وأصيب الباقون بجروح بالغة. ولن تنجو القرية من هجمات التنين الشرس ، بل إن بعض القرويين كانوا قد حزموا أمتعتهم القليلة وهربوا إلى الغابة بحثا عن الأمان.
بحلول اليوم الخامس ، لم يستطع بهدون تحمل رؤية قريته القديمة تعاني بعد الآن ، لذا أقسم الأسد الشجاع لنفسه أنه سيدافع عن شعبه وكبريائه مهما فعلوا به في الماضي.
في تلك الليلة ، تسلل بهدون بالقرب من القرية تحت غطاء الأشجار الطويلة التي اصطفت حواف الغابة. أبقى عينا واحدة على سماء الليل في جميع الأوقات واستمع إلى رفرفة أجنحة التنين على الهواء الساكن. شعر بالقوة والعزم ، وقال لنفسه أنه الليلة سيدمر التنين الشرس ويعيد السلام إلى قريته المحبوبة مرة أخرى.
فجأة ، سمع بهدون رفرفة الأجنحة في الأعلى نظر إلى سماء الليل و رأى صورة ظلية التنين الشرس ينحرف نحو القرية: مخالب طويلة توهج الفضة البيضاء في ضوء القمر ، و عيونها مسحت الأرض بحثا عن فريسة جديدة ، جائعة و مهددة.
ثم استجمع بهدون كل قواه وكل شجاعته وتصميمه وكان مستعد للأنقضاض على التنين ، وحينما أقترب التنين من القرية خرج بهدون من الغابة وحلق بكل قلبه. كان التنين مندهشا وخائفا من رؤية عينين مشتعلتين يندفعان من الغابة ، و زئير الأسد الشجاع ضرب الخوف في قلب التنين البارد.
قفز بهدون في الهواء و لف مخالبه القوية حول ذيل التنين و سحبه إلى الأرض ، الأسد الشجاع والتنين الشرير والعنيف كانوا يتعاركون بكل ما اؤتيهم من قوة ، ولكن التنين فقد قوته ولم يعد يستطيع فعل شيء امام مثل هذا المحارب الماهر.
كان بهدون قويا وشجاعا جدا بالنسبة للتنين الذي لم يعتاد على مثل هذا العدو تومضت عيون بهدون الحمراء في الليل بينما كان يقاتل التنين ، وسرعان ما خرج القرويون من بيوتهم وبدأوا يهتفون لـ بهدون ، مما جعل قتال الأسد الشجاع أصعب.
في النهاية ، فاز بهدون بالمعركة وقتل التنين ، الأسود القليلة المتبقية أيضا هتفت لبهدون الشجاع وكلها احتفلت بنصره على الوحش. القرية ستكون آمنة مرة أخرى أولئك الذين فروا إلى الأدغال قد عادوا مجدداً إلى منازلهم وبدأوا في زراعة المحاصيل وبدأوا يحصلون علي أغنام جديدة وماعز ايضاً ليجعلوهم يحملون في اطفال جديدة.
وتم الترحيب بـ بهدون في برايد وأصبح أكثر محاربي القرية شهرة. الأسود كانت آسفة جدا لأنهم أرسلوه إلى الغابة وأدركوا حينها أنه فقط لأنه كان مختلفا لا يعني أنه يجب أن يعامل بشكل مختلف أخيرا ، الأسد الشجاع تم قبوله من قبل القبيلة وللمرة الأولى في حياته شعر وكأنه ينتمي إليهم … عاد (بهدون) أخيرا إلى المنزل
في هذه القصة عزيزي القارء لا يجب عليك الحكم على الناس من مناظرهم او بدون أن تتعامل معهم لأن الشكل ليس كل شيء … إذا كنت تريد المزيد من قصص خيالية طويلة للاطفال يمكنك زيارة قسم قصص اطفال
ومن أجل حماية أنفسهم من هذه الأخطار ، قام القرويون بتربية الأسود منذ ولادتها التي أصبحت فيما بعد حارسة للأرض. الأسود كانت قوية وفخورة واعتنت بالمحاصيل والحيوانات وأبقت القرية آمنة كانوا موالين لبعضهم البعض وكانوا يقاتلون حتى الموت إذا كان هناك حاجة لذلك.
لكن في يوم ما ولد شبل الأسد الذي كان مختلفا عن الآخرين على عكس بقية القبيلة ، هذا الأسد ولد بعيون حمراء توهج مثل النار. وهذا ما جعل الأسود الأخرى غير مرتاحة لذلك سموا الشبل الغريب بهدون الذي يعني “الشخص الذي ولد بعيدا عن منزله”. لقد سموا الشبل الصغير بهدون لأنهم شعروا أنه لا ينتمي لهم في القرية.
لم تكن الحياة سهلة على بهدون ، لقد عومل بشكل سيء ولم يدع للعب مع الأشبال الآخرين. لقد كبر وحيدا وكان دائما يتذكر أنه مختلف عيناه الحمراوتان أختاراه من بقية القبيلة و الأشبال اللئيمين غالبا ما يلقبونه بالأسماء و يتلاعبون به.
وفي نهاية المطاف تقرر نفي بهدون من القبيلة ، وهكذا قيل له أن يغادر القرية وألا يعود أبدا.
المسكين بهدون دخل الغابة بنفسه ليبدأ حياته الجديدة من العزلة كان حزينا جدا ، و في كثير من الأحيان وحيدا جدا, ولكن على الأقل لم يكن محاطا بالأسود الأخرى الذين يسخرون منه و دائما ما يذكرونه أنه كان مختلفا عنهم.
مرت السنين وأصبح بهدون أسدا كبيرا قويا لقد كان جيدا في الصيد و صنع لنفسه حياة في الغابة لكنه كان دائما وحيدا وكان يمشي غالبا إلى حافة الغابة في الليل لينظر إلى قريته القديمة كان سيعجب بالأسود الشجعان الذين يحرسون الحيوانات والمحاصيل وتمنى من كل قلبه أن ينضم إليهم.
في أحد الليالي رأى بهدون التنين الشرس لأول مرة ينقض من السماء بلا نجوم ويهاجم القرية ، يحرق المنازل والمحاصيل بالنيران من فمه ، ويختطف الأغنام من الأرض بمخالبه الحادة قبل أن يختفي في الليل.
حاول الأسود قصارى جهدهم للدفاع عن القرية ، لكن التنين كان سريع جدا وقوي جدا. قتل العديد من الأسود في تلك الليلة الأولى بينما كان بهدون يشاهد بلا حول ولا قوة من الغابة.
هاجم التنين مرة أخرى في الليلة التالية مرارا وتكرارا حتى كان القرويون خائفين جدا من الخروج من منازلهم وقد ذهب العديد من الحيوانات الآن ، وعانت الأسود كثيرا في محاولتها الدفاع عن القرية ؛ وقتل معظمهم وأصيب الباقون بجروح بالغة. ولن تنجو القرية من هجمات التنين الشرس ، بل إن بعض القرويين كانوا قد حزموا أمتعتهم القليلة وهربوا إلى الغابة بحثا عن الأمان.
بحلول اليوم الخامس ، لم يستطع بهدون تحمل رؤية قريته القديمة تعاني بعد الآن ، لذا أقسم الأسد الشجاع لنفسه أنه سيدافع عن شعبه وكبريائه مهما فعلوا به في الماضي.
في تلك الليلة ، تسلل بهدون بالقرب من القرية تحت غطاء الأشجار الطويلة التي اصطفت حواف الغابة. أبقى عينا واحدة على سماء الليل في جميع الأوقات واستمع إلى رفرفة أجنحة التنين على الهواء الساكن. شعر بالقوة والعزم ، وقال لنفسه أنه الليلة سيدمر التنين الشرس ويعيد السلام إلى قريته المحبوبة مرة أخرى.
فجأة ، سمع بهدون رفرفة الأجنحة في الأعلى نظر إلى سماء الليل و رأى صورة ظلية التنين الشرس ينحرف نحو القرية: مخالب طويلة توهج الفضة البيضاء في ضوء القمر ، و عيونها مسحت الأرض بحثا عن فريسة جديدة ، جائعة و مهددة.
ثم استجمع بهدون كل قواه وكل شجاعته وتصميمه وكان مستعد للأنقضاض على التنين ، وحينما أقترب التنين من القرية خرج بهدون من الغابة وحلق بكل قلبه. كان التنين مندهشا وخائفا من رؤية عينين مشتعلتين يندفعان من الغابة ، و زئير الأسد الشجاع ضرب الخوف في قلب التنين البارد.
قفز بهدون في الهواء و لف مخالبه القوية حول ذيل التنين و سحبه إلى الأرض ، الأسد الشجاع والتنين الشرير والعنيف كانوا يتعاركون بكل ما اؤتيهم من قوة ، ولكن التنين فقد قوته ولم يعد يستطيع فعل شيء امام مثل هذا المحارب الماهر.
كان بهدون قويا وشجاعا جدا بالنسبة للتنين الذي لم يعتاد على مثل هذا العدو تومضت عيون بهدون الحمراء في الليل بينما كان يقاتل التنين ، وسرعان ما خرج القرويون من بيوتهم وبدأوا يهتفون لـ بهدون ، مما جعل قتال الأسد الشجاع أصعب.
في النهاية ، فاز بهدون بالمعركة وقتل التنين ، الأسود القليلة المتبقية أيضا هتفت لبهدون الشجاع وكلها احتفلت بنصره على الوحش. القرية ستكون آمنة مرة أخرى أولئك الذين فروا إلى الأدغال قد عادوا مجدداً إلى منازلهم وبدأوا في زراعة المحاصيل وبدأوا يحصلون علي أغنام جديدة وماعز ايضاً ليجعلوهم يحملون في اطفال جديدة.
وتم الترحيب بـ بهدون في برايد وأصبح أكثر محاربي القرية شهرة. الأسود كانت آسفة جدا لأنهم أرسلوه إلى الغابة وأدركوا حينها أنه فقط لأنه كان مختلفا لا يعني أنه يجب أن يعامل بشكل مختلف أخيرا ، الأسد الشجاع تم قبوله من قبل القبيلة وللمرة الأولى في حياته شعر وكأنه ينتمي إليهم … عاد (بهدون) أخيرا إلى المنزل
في هذه القصة عزيزي القارء لا يجب عليك الحكم على الناس من مناظرهم او بدون أن تتعامل معهم لأن الشكل ليس كل شيء … إذا كنت تريد المزيد من قصص خيالية طويلة للاطفال يمكنك زيارة قسم قصص اطفال