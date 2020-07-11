قصة الحمار والكلب قصة هادفة وجميلة

mohameddrakola
:: عضو منتسِب ::
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كان هناك في السابق مزارع ثري حافظ على استقرار العديد من الحمير. كان المزارع فخورًا جدًا بحميره ، وطوال اليوم ساعدوه على العمل على أرضه عن طريق سحب المحراث عبر الحقول ، أو عن طريق سحب العربات إلى السوق عندما حان الوقت لبيع محاصيله.
وكان للمزارع أيضا كلب أحبه كثيرا واعتمد عليه لحماية أرضه وحماره خلال الليل، وفي يوم ما ، عاد المزارع إلى المنزل بعد يوم شاق في الحقول وكان متعبا جدا لدرجة أنه ذهب مباشرة إلى الفراش دون إطعام كلبه.
لقد تأذى الكلب بشدة من نسيان سيده وقال للحمار ، “ماذا أفعل بدون طعام الآن بعد أن نسي سيدي أن يطعمني؟ من الجيد بالنسبة لك أيها الحمار أنك تأكل العشب في اي وقت ، لكنني أتضور جوعًا ولا أعرف كيف سأتحمل طوال الليل بدون طعام.
أجاب الحمار اللطيف: “أنا متأكد من أن سيدنا سوف ينزل ويطعمك قريبًا جدًا”.
وهكذا انتظر الكلب ، وانتظر ، وانتظر ولكن المزارع لم ينزل إلى الإسطبل لإطعامه.
الكلب كان مستاء جدا في الواقع. حاول أن ينام لكن بطنه الفارغة ظلت تقرقر ولم تسمح له بالنوم
في وقت ما خلال الليل ، لاحظ الحمار شخصية غامضة لص يتسلل عبر الحقول نحو المزرعة.
صرخ الحمار للكلب الذي كان ملفوفا على أرضية الإسطبل يجب أن تبدأ بالنباح بصوت عال بقدر ما تستطيع حتى يستيقظ سيدنا ويرى أن هناك لص قادم ليأخذ جميع الحمير’
الكلب قال بصوت ساخط جدا ، ‘ أنا لا اهتم بذلك. لماذا يجب أن أوقظ سيدي بعد أن نسي إطعامي؟ إذا كان لا يهتم بي ، لماذا يجب أن أهتم به ؟ ’ الحمار توسل و توسل للكلب ، لكنه لم يكن مفيدا على الإطلاق. الكلب لن يقتنع بأن ينبح بتحذير المزارع ، الحمار أصبح عصبيا جدا وبدأ يركل ويقفز ، وفي أعلى صوته ، بدأ يشتكي ، ‘هي هووو !’
عندما سمعوا هذه الضجة ، انضمت الحمير الأخرى للحمار اللطيف لمحاولة تحذير المزارع. أصبحوا جميعا يركلون ويقفزون ويقوموا بأصوات عالية ليستيقذ. هي هوو!
وبسبب الضجيج قفز المزارع من سريره ليرى ماذا يحدث وذهب إلى الأسطبل للتحقق من الامر ، وعندما ذهب غلى الأسطبل وجد أن هناك لصاً يقترب من الأسطل فبدأ في مطاردته عبر الحقل ليبعده عن المزرعة. قال المزارع إبتعد عن هنا أيها اللص ، وبالفعل أختفى اللص بشكل غامض في الظلام.
وهكذا كان الحمار يحمي أصدقائه من اللص الذي جاء في الليل لكن المزارع أيضا أدرك شيئا مهما جدا تلك الليلة وقد لاحظ أن كلبه المخلص لم ينبح بتحذير ، وتذكر أنه لم يطعم الكلب ، مما جعل الحيوان منزعجا جدا.
ذهب المزارع مباشرة إلى المزرعة وعاد قريبًا بوعاء كبير من الطعام لصديقه المخلص. ووعد الكلب بأنه سيتذكر دائمًا إطعامه ورعايته لأنه أدرك الآن أن هذه الرعاية لحيوانات المرء تُكافأ دائمًا بالولاء والحماية.
فكر المزارع بينما هو يربت على رأس كلبه المخلص “يجب أن نعتني بحيواناتنا ونحن نعتني بأطفالنا ،” ثم عاد إلى المزرعة للنوم ليلة سعيدة ، آمن مع العلم بأن كلبه المخلص سيحمي المزرعة خلال الليل.
كانت هذه قصتنا لليوم اعزائي وإذا كنتم تريدون المزيد من القصص يمكنكم زيارة موقع قصص وحكايات
مصدر هذه القصة قصص اطفال خيالية قصيرة قصة الحمار
وكان للمزارع أيضا كلب أحبه كثيرا واعتمد عليه لحماية أرضه وحماره خلال الليل، وفي يوم ما ، عاد المزارع إلى المنزل بعد يوم شاق في الحقول وكان متعبا جدا لدرجة أنه ذهب مباشرة إلى الفراش دون إطعام كلبه.
لقد تأذى الكلب بشدة من نسيان سيده وقال للحمار ، “ماذا أفعل بدون طعام الآن بعد أن نسي سيدي أن يطعمني؟ من الجيد بالنسبة لك أيها الحمار أنك تأكل العشب في اي وقت ، لكنني أتضور جوعًا ولا أعرف كيف سأتحمل طوال الليل بدون طعام.
أجاب الحمار اللطيف: “أنا متأكد من أن سيدنا سوف ينزل ويطعمك قريبًا جدًا”.
وهكذا انتظر الكلب ، وانتظر ، وانتظر ولكن المزارع لم ينزل إلى الإسطبل لإطعامه.
الكلب كان مستاء جدا في الواقع. حاول أن ينام لكن بطنه الفارغة ظلت تقرقر ولم تسمح له بالنوم
في وقت ما خلال الليل ، لاحظ الحمار شخصية غامضة لص يتسلل عبر الحقول نحو المزرعة.
صرخ الحمار للكلب الذي كان ملفوفا على أرضية الإسطبل يجب أن تبدأ بالنباح بصوت عال بقدر ما تستطيع حتى يستيقظ سيدنا ويرى أن هناك لص قادم ليأخذ جميع الحمير’
الكلب قال بصوت ساخط جدا ، ‘ أنا لا اهتم بذلك. لماذا يجب أن أوقظ سيدي بعد أن نسي إطعامي؟ إذا كان لا يهتم بي ، لماذا يجب أن أهتم به ؟ ’ الحمار توسل و توسل للكلب ، لكنه لم يكن مفيدا على الإطلاق. الكلب لن يقتنع بأن ينبح بتحذير المزارع ، الحمار أصبح عصبيا جدا وبدأ يركل ويقفز ، وفي أعلى صوته ، بدأ يشتكي ، ‘هي هووو !’
عندما سمعوا هذه الضجة ، انضمت الحمير الأخرى للحمار اللطيف لمحاولة تحذير المزارع. أصبحوا جميعا يركلون ويقفزون ويقوموا بأصوات عالية ليستيقذ. هي هوو!
وبسبب الضجيج قفز المزارع من سريره ليرى ماذا يحدث وذهب إلى الأسطبل للتحقق من الامر ، وعندما ذهب غلى الأسطبل وجد أن هناك لصاً يقترب من الأسطل فبدأ في مطاردته عبر الحقل ليبعده عن المزرعة. قال المزارع إبتعد عن هنا أيها اللص ، وبالفعل أختفى اللص بشكل غامض في الظلام.
وهكذا كان الحمار يحمي أصدقائه من اللص الذي جاء في الليل لكن المزارع أيضا أدرك شيئا مهما جدا تلك الليلة وقد لاحظ أن كلبه المخلص لم ينبح بتحذير ، وتذكر أنه لم يطعم الكلب ، مما جعل الحيوان منزعجا جدا.
ذهب المزارع مباشرة إلى المزرعة وعاد قريبًا بوعاء كبير من الطعام لصديقه المخلص. ووعد الكلب بأنه سيتذكر دائمًا إطعامه ورعايته لأنه أدرك الآن أن هذه الرعاية لحيوانات المرء تُكافأ دائمًا بالولاء والحماية.
فكر المزارع بينما هو يربت على رأس كلبه المخلص “يجب أن نعتني بحيواناتنا ونحن نعتني بأطفالنا ،” ثم عاد إلى المزرعة للنوم ليلة سعيدة ، آمن مع العلم بأن كلبه المخلص سيحمي المزرعة خلال الليل.
كانت هذه قصتنا لليوم اعزائي وإذا كنتم تريدون المزيد من القصص يمكنكم زيارة موقع قصص وحكايات
مصدر هذه القصة قصص اطفال خيالية قصيرة قصة الحمار