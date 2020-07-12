المزرعة الذهبية مع سحب الأموال أرباح مستقرة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



يبدأ سعر الطيور بـ 150 عملة فضية.

نظام أوتوماتيكي لجمع البيض! جمع البيض دون خسائر وقيود في الوقت المناسب! اجمع البيض كما يناسبك!

مرة واحدة في الساعة ، حتى مرة واحدة في اليوم ، حتى مرة في الشهر! البيض لا يختفي أو يتعفن! يسمح السوق المنظم جيدًا بتبديل البيض مقابل العملات الفضية على الفور!

في عملية اللعبة ستضاف كتل جديدة والتي ستسمح بملء احتياطي شراء البيض الذي سيعطي ضمانة إضافية للاعبين!

أقصى عوائد سريعة من المال لمحفظتك!

ستجد الكثير من الطيور ، كل طائر له سعره الخاص وإنتاجيته ، كل طائر لاحق سيحقق دخلاً أكثر من السابق.

هناك عدة أنواع من الموارد في المشروع - الذهب والفضة ، وهناك نوعان من الفضة: «للمشتريات» و «للانسحاب». لشراء الفضة ، يمكنك

شراء الطيور

جديدة

. الفضة للسحب والذهب يمكنك

بالمال الحقيقي ، وسحبها إلى محفظتك الإلكترونية تلقائيًا.

بعد تجديد حسابك ، اذهب إلى «

بعد

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استبدالهال شراء الطيور لديك ل تجديد رصيدك لشراء على المبلغ الذي تحتاجه.متجر الطيور » واشتر الطيور التي تريدها.شراء الطيور مباشرة ستحصل على البيض منها تلقائيًا ، يمكنك رؤية رقمها في قسم " مستودع البيض" وجمعها لبيعها أكثر للعملات الفضية واستخدامها لسحب أموال حقيقية .دعم مشروعنا وسيتم الرد عليك من خلال خدمة الدعم لدينا ، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خصيصًا لك!