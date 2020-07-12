ربح المال من خلال تعدين العملات الرقمية و 3$ هدية عند التسجيل لا

Diaspora
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
اليوم سنشرح موقع vixes لتعدين العملات الرقمية
الموقع يقدم 3$ هدية عند التسجيل في الموقع يمكن التعدين على عدة عملات مثل البتكوين والليتكوين و الدوجكوين والاثريوم ....
أنا قمت بالتسجيل في الموقع وقمت باستثمار حوالي 27$ (3000 دوجكوين و 20 $)في الموقع
اعدن على عملة الدوجكوين الارباح مرتبطة بسعر العملة اذا ارتفع سعرها مثلا أنا اربح 75 دوجكوين قد تنزل إلى 65 دوجكوين واذا انخفظ سعر العملة قد اعدن أحيانا 120 دوجكوين في اليوم.
الموقع سحبت منه خمس مرات لحد الان.
رابط الموقع
اليوم سنشرح موقع vixes لتعدين العملات الرقمية
الموقع يقدم 3$ هدية عند التسجيل في الموقع يمكن التعدين على عدة عملات مثل البتكوين والليتكوين و الدوجكوين والاثريوم ....
أنا قمت بالتسجيل في الموقع وقمت باستثمار حوالي 27$ (3000 دوجكوين و 20 $)في الموقع
اعدن على عملة الدوجكوين الارباح مرتبطة بسعر العملة اذا ارتفع سعرها مثلا أنا اربح 75 دوجكوين قد تنزل إلى 65 دوجكوين واذا انخفظ سعر العملة قد اعدن أحيانا 120 دوجكوين في اليوم.
الموقع سحبت منه خمس مرات لحد الان.
رابط الموقع