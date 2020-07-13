قصة الحب الصامت والحب الداخلي

mohameddrakola
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نقدم لكم اليوم قصص حب مؤثرة من موقع (قصص وحكايات) بالتاكيد الحب هو شعور جميل لذلك نحن دائماً حريصون علي نشر الحب والمودة بين الناس
كان يوجد هناك شاب وفتاة في كلية معاً وكانت الفتاة معجبة بالشاب كثيراً ولكنها كانت خجولة لا تستطيع ان تخبره انها معجبه به.
وظلت الفتاة طوال فترة الجامعة تحب الشاب ولكن كانت خجولة من أن تعترف له بحبها وكانت لا تعرف ماذا تفعل حتى تلفت انتباه الشاب، وفي يوم من الأيام طلب دكتور الجامعة بحث من الطلاب ومن حظ الفتاة أنها جاء بحثها مشترك مع الفتى التي تحبه في صمت.
وقد بدأ الاثنان معاً في عمل بحث مشروع التخرج معاً، والغريب ان الشاب ايضاً تعلق بالفتاة ولكن كان يخجل من الاعتراف لها، وفي نهاية الدراسة قرر الشاب ان يعترف للفتاة بحبه ويتقدم لها لخبطتها، ولكن تراجع في قراره وقال في نفسه : كيف اتقدم لها واتزوجها وأنا لا أملك وظيفة و منزل.
فأفترق الاثنان عن بعضهما بعد نهاية الدراسة، ولكن كان كلً منهما يدعو الله في صلاته أن يجعلهما من نصيب بعضهم البعض، وبعد مرور فترة من الزمن، في أحد الأيام جاءت أم الفتاة وقالت لها : ان هناك عريس تقدم لخطبتك فحزنت الفتاة كثيراً لانها تريد ان تتزوج بصديقها الذي كان معها في الجامعة.
وعندما خرجت لكي تقابل العريس ونظرت اليه فوجدت انه حبيبها وصديقها الذي معها في الكلية والتي ظلت أعوام تحبه وتعشقه في صمت طوال مدة الدراسة، ففرحت كثيرأً وقد تزوجا وعاشا معاً حياة سعيدة مليئة بالحب الجميل .
تعرف شاب وفتاة على بعضهم البعض عن طريق الانترنت، واصبحت بينهم علاقة حب قوية للغاية وقد قرر الشاب في النهاية ان يتقدم لخطبة الفتاة، ولكن كان يريد ان يراها اولاً لانه لم يراها مطلقاً واتفق كلا من الطرفين علي اللقاء في حديقة عامة، وقالت له الفتاة سوف اخذ معي وردة حمراء حتي تتعرف عليا، وذهبو الي الحديقة ولكن الفتاة قالت للشاب اذا لم اعجبك اذهب في صمت ولا تظهر لي.
وعندما وصل الشاب الي الحديقة، راي فتاة معها وردة حمراء ولكن الفتاة كانت شديدة القبح، فلما راها الشاب اختبأ وراء شجرة، ولكنه فكر وقال : انها حبيبتي وقد عشنا معاً لحظات سعيدة علي الانترنت ومواقف جميلة ايضا وكنا نتبادل همومنا سوياً.
فقرر الشاب ان يذهب ويتكلم مع الفتاة، وقال لها : انا اكون حبيبك الذي يكلمك علي الانترنت، فقالت له الفتاة انا لست حبيبتك، الفتاة التي تحبها توجد هناك وراء تلك الشجرة، وعندما راي حبيبته كانت فائقة الجمال وكانت رقيقة في التعامل معه كثيراً، وقال لها : لماذا فعلتي هذا؟ فردت عليه وقالت : كنت اريد ان اختبرك وكنت اريد ان اعرف انك شاب صالح لكي اتزوج به او لا ولكنك نجحت في الاختبار.
وهنا قد انتهت القصة … تشرفنا اليوم اننا قد قدمنا لكم قصص حب مؤثرة والتي تؤكد ان الحب الحقيقي هو من ينتصر في النهاية. والحب الحقيقي هوا ان تتقبل كل عيوب الطرف الاخر وتحبه علي عيوبه وتعيش معه في حب وسعادة لكي تحافظ علي العلاقة بينكم .
المصدر : قصص حب مؤثرة جدا قصة الحب الصامت والحب الداخلي - قصص وحكايات
كان يوجد هناك شاب وفتاة في كلية معاً وكانت الفتاة معجبة بالشاب كثيراً ولكنها كانت خجولة لا تستطيع ان تخبره انها معجبه به.
وظلت الفتاة طوال فترة الجامعة تحب الشاب ولكن كانت خجولة من أن تعترف له بحبها وكانت لا تعرف ماذا تفعل حتى تلفت انتباه الشاب، وفي يوم من الأيام طلب دكتور الجامعة بحث من الطلاب ومن حظ الفتاة أنها جاء بحثها مشترك مع الفتى التي تحبه في صمت.
وقد بدأ الاثنان معاً في عمل بحث مشروع التخرج معاً، والغريب ان الشاب ايضاً تعلق بالفتاة ولكن كان يخجل من الاعتراف لها، وفي نهاية الدراسة قرر الشاب ان يعترف للفتاة بحبه ويتقدم لها لخبطتها، ولكن تراجع في قراره وقال في نفسه : كيف اتقدم لها واتزوجها وأنا لا أملك وظيفة و منزل.
فأفترق الاثنان عن بعضهما بعد نهاية الدراسة، ولكن كان كلً منهما يدعو الله في صلاته أن يجعلهما من نصيب بعضهم البعض، وبعد مرور فترة من الزمن، في أحد الأيام جاءت أم الفتاة وقالت لها : ان هناك عريس تقدم لخطبتك فحزنت الفتاة كثيراً لانها تريد ان تتزوج بصديقها الذي كان معها في الجامعة.
وعندما خرجت لكي تقابل العريس ونظرت اليه فوجدت انه حبيبها وصديقها الذي معها في الكلية والتي ظلت أعوام تحبه وتعشقه في صمت طوال مدة الدراسة، ففرحت كثيرأً وقد تزوجا وعاشا معاً حياة سعيدة مليئة بالحب الجميل .
تعرف شاب وفتاة على بعضهم البعض عن طريق الانترنت، واصبحت بينهم علاقة حب قوية للغاية وقد قرر الشاب في النهاية ان يتقدم لخطبة الفتاة، ولكن كان يريد ان يراها اولاً لانه لم يراها مطلقاً واتفق كلا من الطرفين علي اللقاء في حديقة عامة، وقالت له الفتاة سوف اخذ معي وردة حمراء حتي تتعرف عليا، وذهبو الي الحديقة ولكن الفتاة قالت للشاب اذا لم اعجبك اذهب في صمت ولا تظهر لي.
وعندما وصل الشاب الي الحديقة، راي فتاة معها وردة حمراء ولكن الفتاة كانت شديدة القبح، فلما راها الشاب اختبأ وراء شجرة، ولكنه فكر وقال : انها حبيبتي وقد عشنا معاً لحظات سعيدة علي الانترنت ومواقف جميلة ايضا وكنا نتبادل همومنا سوياً.
فقرر الشاب ان يذهب ويتكلم مع الفتاة، وقال لها : انا اكون حبيبك الذي يكلمك علي الانترنت، فقالت له الفتاة انا لست حبيبتك، الفتاة التي تحبها توجد هناك وراء تلك الشجرة، وعندما راي حبيبته كانت فائقة الجمال وكانت رقيقة في التعامل معه كثيراً، وقال لها : لماذا فعلتي هذا؟ فردت عليه وقالت : كنت اريد ان اختبرك وكنت اريد ان اعرف انك شاب صالح لكي اتزوج به او لا ولكنك نجحت في الاختبار.
وهنا قد انتهت القصة … تشرفنا اليوم اننا قد قدمنا لكم قصص حب مؤثرة والتي تؤكد ان الحب الحقيقي هو من ينتصر في النهاية. والحب الحقيقي هوا ان تتقبل كل عيوب الطرف الاخر وتحبه علي عيوبه وتعيش معه في حب وسعادة لكي تحافظ علي العلاقة بينكم .
المصدر : قصص حب مؤثرة جدا قصة الحب الصامت والحب الداخلي - قصص وحكايات