mohameddrakola
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قصص حب واقعية مؤلمة على موقعنا قصص وحكايات بعنوان ( قصة حب قتلها الصمت) اتمني ان تنال اعجابكم واذا كنتم تريدون المزيد من قصص حب واقعية مؤلمة فيمكنكم زيارة قسم : قصص حب
كان يوجد هناك شاب وفتاة عمرهما عشرين عام ، وكان كل اهتمامها على الدراسة وأن يحصلوا على أعلى الدرجات وكيفية الحصول على عمل بشهادتهم، ولكن يشاء القدر أن يجمعهما في مكان واحد، فا عجبا ببعض ولكن بصمت دون ان يتجرأ أحدهما الاقتراب او يتعرف من التاني … فقد حاول الشاب كثيراً الأعتراف بإعجابه وحبه للفتاة بجميع الطرق الممكنة لكنه فشل في ذلك.
وايضاً الفتاة كانت معجبة به وحاولت أن تظهر له تلك المشاعر ولكنها ايضا لم تنجح في تعبير حبها للشاب .. فالصمت وقف حاجزا بينهم، وإحراجهم الشديد من بعضهما والبوح عن مشاعرهم، فأصبح كل منهما يصطنع عدم الاهتمام واللامبالاة.
وبعد مرور عدة ايام من الزمن فقد أدرك كل منهما انهم غير قادرين على التحمل أكثر من ذلك ويجب أن يعبروا عن مشاعرهم لبعض وان هذا هو الحب الحقيقي الذي طالما بحثنا عنه، ولكن للأسف لم يسعفهم الوقت فأنتهت فترة الدراسة وانتهي الحلم الجميل الذي كانا يعيشان فيه لأنهم لم يستطيعوا رؤية بعضهما البعض كما كانوا يفعلون.
ولكن لم تنتهي قصتهما إلى هنا .. حيث عملا معا بالصدفة دون تخطيط او قصد، فقد فرحا كل منهما أنهما قد التقيا مرة أخرى، ولكن مع مرور الوقت اصبح الشاب يتغير بشكل عجيب تماما، وشعرت الفتاة أنه أصبح لا يهتم بها وينظر لها كالسابق، فحاولت مرة أخرى أن تظهر حبها له بكل الطرق ولكن دون جدوى.
فقد قتل الصمت حبهما لبعض، وهنا قد قررت الفتاة أن تترك العمل والخروج من حياته إلى الأبد، وهنا الشاب قد عرف أن الفتاة ايضا معجبا به ولكن عرف متأخر، فقرر ان يذهب الى الفتاة ويحدثها ولكن كرامتها منعتها ان تتحدث اليه والموافقة على الارتباط به .. فقرر الشاب عدم محادثتها مرة اخري، ولكن صمت الشاب قتل الفتاة وعدم اهتمامه بها حتى ولو من بعيد مثل السابق، فأوهم نفسه بحب فتاة اخرى لتصبح ضحية لقصة حب حقيقية قتلها الصمت، أما الفتاة فهي لازالت تحاول أن تمسك نفسها وتحافظ على بقايا قلبها المحترق .
المصدر : 3 قصص حب واقعية مؤلمة قصة مؤثرة ومؤلمة جداً - قصص وحكايات
كان يوجد هناك شاب وفتاة عمرهما عشرين عام ، وكان كل اهتمامها على الدراسة وأن يحصلوا على أعلى الدرجات وكيفية الحصول على عمل بشهادتهم، ولكن يشاء القدر أن يجمعهما في مكان واحد، فا عجبا ببعض ولكن بصمت دون ان يتجرأ أحدهما الاقتراب او يتعرف من التاني … فقد حاول الشاب كثيراً الأعتراف بإعجابه وحبه للفتاة بجميع الطرق الممكنة لكنه فشل في ذلك.
وايضاً الفتاة كانت معجبة به وحاولت أن تظهر له تلك المشاعر ولكنها ايضا لم تنجح في تعبير حبها للشاب .. فالصمت وقف حاجزا بينهم، وإحراجهم الشديد من بعضهما والبوح عن مشاعرهم، فأصبح كل منهما يصطنع عدم الاهتمام واللامبالاة.
وبعد مرور عدة ايام من الزمن فقد أدرك كل منهما انهم غير قادرين على التحمل أكثر من ذلك ويجب أن يعبروا عن مشاعرهم لبعض وان هذا هو الحب الحقيقي الذي طالما بحثنا عنه، ولكن للأسف لم يسعفهم الوقت فأنتهت فترة الدراسة وانتهي الحلم الجميل الذي كانا يعيشان فيه لأنهم لم يستطيعوا رؤية بعضهما البعض كما كانوا يفعلون.
ولكن لم تنتهي قصتهما إلى هنا .. حيث عملا معا بالصدفة دون تخطيط او قصد، فقد فرحا كل منهما أنهما قد التقيا مرة أخرى، ولكن مع مرور الوقت اصبح الشاب يتغير بشكل عجيب تماما، وشعرت الفتاة أنه أصبح لا يهتم بها وينظر لها كالسابق، فحاولت مرة أخرى أن تظهر حبها له بكل الطرق ولكن دون جدوى.
فقد قتل الصمت حبهما لبعض، وهنا قد قررت الفتاة أن تترك العمل والخروج من حياته إلى الأبد، وهنا الشاب قد عرف أن الفتاة ايضا معجبا به ولكن عرف متأخر، فقرر ان يذهب الى الفتاة ويحدثها ولكن كرامتها منعتها ان تتحدث اليه والموافقة على الارتباط به .. فقرر الشاب عدم محادثتها مرة اخري، ولكن صمت الشاب قتل الفتاة وعدم اهتمامه بها حتى ولو من بعيد مثل السابق، فأوهم نفسه بحب فتاة اخرى لتصبح ضحية لقصة حب حقيقية قتلها الصمت، أما الفتاة فهي لازالت تحاول أن تمسك نفسها وتحافظ على بقايا قلبها المحترق .
المصدر : 3 قصص حب واقعية مؤلمة قصة مؤثرة ومؤلمة جداً - قصص وحكايات