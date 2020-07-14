قصة حب التؤام

mohameddrakola
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قصص رومانسية على موقعنا قصص وحكايات بعنوان ( قصة حب التؤائم) اتمني ان تنال اعجابكم واذا كنتم تريدون المزيد من القصص فيمكنكم زيارة قسم : قصص رومانسية
اتفقت العائلتين على السفر إلى الغردقة لقضاء اجازة الصيف هناك، وقضو مع بعض اجمل الاوقات الرائعة وكان من بين الوقت، عيد ميلاد سما، واتفقوا مع بعضهم البعض أن يعملوا عيد ميلاد جميل لها، ثم بعد ذلك سافر إلى القاهرة وطلب والد أحمد ومحمود ان يتحدث إلى ابنه وكذلك إلى سما وصفا، فقرروا أن ينشئ شركة ويديرها الشابين والفتاتين، وبالفعل قاموا بأفتتاح الشركة بعد الانتهاء من بنائها، وبعد ذلك ..تحدثا أحمد ومحمود مع ابيهما لكي يتكلم مع والدا سما وصفا لخطبتهما.
وبالفعل ذهب والد أحمد ومحمود لوالد سما وصفا لكي يطلب يديهما لأولدهما، فوافق ابيهم ووافقت كل من سما وصفا واتفقا على إقامة الخطبة في احد الفنادق الفاخرة، وفي أحد الأيام وجدت سما هاتفها يرن فردت، وفوجئت بفتاة تقول لها ان خطيبك محمود يتحدث مع الفتيات، فاغلقت سما هاتفها ثم ذهبت الى والدها وقالت له انها تريد ان تنهي الخطوبة مع محمود فاتصل والدها بمحمود، وطلب منه ان ياتي الى المنزل، ثم طلب منه أن فسخ تلك الخطوبة.
وبعد أن ذهب محمود إلى بيت والد سما ثم قال لها : لماذا تريدين أن تنهي تلك الخطوبة ؟ فقالت له سما عما حدث، فضحك محمود وقال لها : هل ممكن ان تعطيني رقم الفتاة التي تحدثت معك .. فأعطته رقمها، فوجد محمود انه رقم فتاة كانت صديقته ايام الجامعة، وكانت تلك الفتاة تحب محمود وقالت له اذا خطبت غيري سوف اقوم بانهاء تلك الخطبة على الفور، ومحمود أحضر زميل له ليشهد على هذا الكلام، فأعتذرت سما عن ما حدث، وبعد مرور أيام.
جلسا والد سما وصفا ووالد محمود وأحمد واتفقا على موعد الزفاف، وبالفعل قد اتفقا على موعد الزفاف بعد اسبوعين، وفي يوم الزفاف قد احضر والدهم مفاجاة وهيا تذاكر شهر العسل الى ايطاليا وعقد من الذهب لكل فتاة، وقد تم الزواج وعاش كل من أحمد وصفاء ومحمود مع سما حياة تملؤها السعادة .
وفي ختام هذه القصة الرومانسية نعرف ان الحب هو اجمل شعور يمكن ان يشعر به الشخص في الحياة، نتمني ان تكون هذه القصة قد نالت اعجابكم وانتظرونا انشاء الله بنشر المزيد من قصص رومانسية.
المصدر : قصص رومانسية قصة حب التوائم مثيرة وجميلة جداً - قصص وحكايات
اتفقت العائلتين على السفر إلى الغردقة لقضاء اجازة الصيف هناك، وقضو مع بعض اجمل الاوقات الرائعة وكان من بين الوقت، عيد ميلاد سما، واتفقوا مع بعضهم البعض أن يعملوا عيد ميلاد جميل لها، ثم بعد ذلك سافر إلى القاهرة وطلب والد أحمد ومحمود ان يتحدث إلى ابنه وكذلك إلى سما وصفا، فقرروا أن ينشئ شركة ويديرها الشابين والفتاتين، وبالفعل قاموا بأفتتاح الشركة بعد الانتهاء من بنائها، وبعد ذلك ..تحدثا أحمد ومحمود مع ابيهما لكي يتكلم مع والدا سما وصفا لخطبتهما.
وبالفعل ذهب والد أحمد ومحمود لوالد سما وصفا لكي يطلب يديهما لأولدهما، فوافق ابيهم ووافقت كل من سما وصفا واتفقا على إقامة الخطبة في احد الفنادق الفاخرة، وفي أحد الأيام وجدت سما هاتفها يرن فردت، وفوجئت بفتاة تقول لها ان خطيبك محمود يتحدث مع الفتيات، فاغلقت سما هاتفها ثم ذهبت الى والدها وقالت له انها تريد ان تنهي الخطوبة مع محمود فاتصل والدها بمحمود، وطلب منه ان ياتي الى المنزل، ثم طلب منه أن فسخ تلك الخطوبة.
وبعد أن ذهب محمود إلى بيت والد سما ثم قال لها : لماذا تريدين أن تنهي تلك الخطوبة ؟ فقالت له سما عما حدث، فضحك محمود وقال لها : هل ممكن ان تعطيني رقم الفتاة التي تحدثت معك .. فأعطته رقمها، فوجد محمود انه رقم فتاة كانت صديقته ايام الجامعة، وكانت تلك الفتاة تحب محمود وقالت له اذا خطبت غيري سوف اقوم بانهاء تلك الخطبة على الفور، ومحمود أحضر زميل له ليشهد على هذا الكلام، فأعتذرت سما عن ما حدث، وبعد مرور أيام.
جلسا والد سما وصفا ووالد محمود وأحمد واتفقا على موعد الزفاف، وبالفعل قد اتفقا على موعد الزفاف بعد اسبوعين، وفي يوم الزفاف قد احضر والدهم مفاجاة وهيا تذاكر شهر العسل الى ايطاليا وعقد من الذهب لكل فتاة، وقد تم الزواج وعاش كل من أحمد وصفاء ومحمود مع سما حياة تملؤها السعادة .
وفي ختام هذه القصة الرومانسية نعرف ان الحب هو اجمل شعور يمكن ان يشعر به الشخص في الحياة، نتمني ان تكون هذه القصة قد نالت اعجابكم وانتظرونا انشاء الله بنشر المزيد من قصص رومانسية.
المصدر : قصص رومانسية قصة حب التوائم مثيرة وجميلة جداً - قصص وحكايات