قصة الملك النائم

mohameddrakola
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نقدم لكم اليوم قصة حب مؤثرة جميلة في موقع قصص وحكايات أتمنى أن تنال أعجابكم وإذا كنتم تريدون المزيد من قصص الحب يمكنكم زيارة قسم : قصص حب
كان يا ما كان ، كانت هناك أميرة جميلة مللت من الحياة في القلعة بسبب أنها محبوسة وبالطبع هي لا تستطيع أن تذهب وتلعب مع بقية الأطفال الأخرين بسبب سنها فهي ليست فتاة صغيرة كانت الأميرة شابة في العشرينات، فكانت لا تستطيع فعل شيء سوا مراقبتهم من الشرفة.
بينما كانت تنظر إلى الأطفال من الشرفة ، كانت تحلم بالذهاب إلى آلاف المغامرات خلف جدران القلعة ذات يوم ، عندما كبرت سمعت الأميرة أغنية كان الأطفال يغنونها في الشارع خارج حدائق القلعة.
الملك سينام ولن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان’ هذه الأغنية فاجأت الأميرة كثيرا لدرجة أنها استدعت إحدى الفتيات الصغيرات.
سألت الأميرة : ماذا تغني؟
قالت الفتاة الصغيرة : “إنها قصة ترويها لنا أمنا قبل أن نخلد إلى النوم”.
قالت الأميرة: “أرجوكي أخبريني”.
الفتاة الصغيرة أخبرتها بالقصة:
تقول أمي أن هناك ملك في قلعة بعيدة من هنا لقد وضُع تحت تأثير تعويذة ويقضي العام كله نائما يستيقظ فقط في الصباح الباكر من يوم سان خوان إذا لم ينتظر أحد بجانب سريره سيعود للنوم حتى العام القادم سيبقى تحت التعويذة حتى يلتقي بأميرة ويتزوجها’
الأميرة كانت مفتونة بهذه القصة سألت كم تبعد القلعة الغامضة
أجابت الفتاة الصغيرة ، ” لا أعرف ، ولكن أمي تقول أنه للوصول إلى هناك ، عليك أن ترتدي زوجا من الأحذية الحديدية، لذا طلبت الأميرة زوج من الأحذية الحديدية ،وأصرت أن تذهب إلى هذه القلعة.
عندما تلقت الحذاء ارتدته وذهبت سريعاً إلى الغابة السحرية التي لم يجرؤ أي رجل على دخولها ، وبينما هي تمشي ظهرت امرأة عجوز لطيفة في مكان خالي وسألت الفتاة إلى أين انتي ذاهبة.
الأميرة أجابت: ‘أنا أبحث عن قصر الملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان. هل تعرفي أين هو؟’
المرأة العجوز لم تعرف أي شيء عن ذلك المكان ، لكنها اقترحت أن طفلها ، الشمس ، يمكن أن يساعد.
لقد حذرت المرأة العجوز الفتاة وأخبرتها ، لكن كوني حذرة أخشى أن تتأذى عندما تراه إنه حاد الطباع ،
على الرغم من تحذير المرأة العجوز للأميرة أصرت على الذهاب إلى البيت مع المرأة العجوز.
على الرقم من أن الفتاة كانت شجاعة ووافقت على الذهاب مع العجوز ولكن عندما سمعت أن الشمس تقترب شعرت بالخوف وذهبت للأختباء في خزانة الملابس.
صرخت الشمس ، ” أشم رائحة إنسان وأريد بعضاً من الهدوء!’
قالت والدته، هناك فتاة صغيرة فقيرة هنا إنها تبحث عن القلعة التي تنتمي للملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان إعتقدت بأنك قد تعرف كيف تساعدها.’
أجابت الشمس ، لم أسمع أحدا يتحدث عن القلعة أو الملك على الرغم من أنني أعتقد أن أخواتي ، النجوم ، ربما يعرفون عن ذلك ، ‘
بعد أن استنفدت كل طاقتها من رحلتها ، ذهبت الأميرة مباشرة إلى النوم دون أي عشاء. امتدت ونامت على طاولة. أيقظها جوعها في صباح اليوم التالي.
أعدت السيدة العجوز وجبة فطور لذيذة التهمتها الأميرة الشابة لحين وصول النجوم واحدة تلو الأخرى.
كانت النجوم متعبة بشكل لا يصدق من ليلة عملهم. سألت الأميرة كل واحدة منهم عن القصة ، ولكن لم يسمع أحد منهم عن الملك النائم.
اقترحت النجوم أن الرياح قد تعرف أفضل. كان دائما يذهب من مكان لآخر بعد الإفطار ، ذهبت الأميرة في طريقها مرة أخرى.
فقابلت امرأة عجوز أخرى ، سألت العجوز إلى أين تذهبين مع تلك الأحذية الحديدية الغريبة على قدميك.
قالت الأميرة : “أنا أبحث عن قلعة الملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان” ، وكالعادة للأسف المرأة العجوز لم تسمع عن هذه القصة من قبل ولا تعرف مكان هذه القلعة.
كان هذه المرأة تريد مساعدتها فقالت لها : ربما أبني الرياح يمكن أن يقول لنا أين تقع هذه القلعة لكني أخشى ان تتأذي عندما تري.
على الرغم من التحذير ، أصرت الأميرة على الذهاب إلى البيت مع المرأة العجوز.
على الرغم من شجاعتها ، اختبأت الأميرة في خزانة عندما سمعت الرياح القادمة.
صرخ الريح أشم رائحة إنسان و أريد بعضا منه’.
قالت أمه هدوء! هناك فتاة صغيرة فقيرة هنا إنها تبحث عن القلعة التي تنتمي للملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان إعتقدت بأنك قد تعرف كيف تساعدها.’
قال الريح: “إذا خرجت من خلال الباب على الجانب الآخر من منزلنا ستجد القلعة أمامها مباشرتاً”.
الأميرة خرجت من الباب الجانبي كما قالت الرياح بعد المشي قليلا ، اكتشفت أنها حافية القدمين. لقد تفككت الأحذية الحديدية
لكنها بأندهاش نظرت للأعلى ورأت قلعة رائعة وباب القلعة مفتوح فقامت بالركض داخلها وفتشت كل الغرف حتى وجدت الملك، كان نائماً في سرير فاخر كان يبدوا لطيفاً وكان غارق في نوم عميق.
كان العيش في القصة أكثر روعة مما كانت تتخيله ، مرت الأيام والأشهر والمواسم. عرفت الأميرة كل من عاش في القلعة. لقد انتظروا أن يستيقظ الملك النائم لكن لم يحدث شيء.
على الرغم من أن الأميرة بدأت تفقد الأمل ، بقيت بجانب سرير الملك.
ذات يوم ، سمعت الأميرة موسيقى حلوة. لقد نسيت أي يوم كان ، لكن البلدة كانت تحتفل بيوم (سان خوان).
قالت أحدى الخادمات: “دعينا نذهب إلى الشرفة ونستمع إلى الموسيقى”.
الأميرة ترددت لأنها لم ترد أن يستيقظ الملك بينما لم تكن بجانبه ومع ذلك ، قررت الذهاب والاستماع إلى الموسيقى الأولى التي سمعتها منذ أشهر.
وفي الوقت نفسه ، فتح الملك عينيه. أول شخص رآه كان الخادمة ظن أنها الأميرة التي أنهت نومه عندما عادت الأميرة الحقيقية ، كان الملك معجبا بجمالها ، لكن الخادمة كذبت وادعت أن الأميرة كانت مجرد واحدة من سيدات الملك المنتظرات.
ووعد الملك بالامتنان لرعايتهم ، وقدم هدية لكلتا المرأتين. طلبت الأميرة صخرة وفرع مرير. فاجأ هذا الطلب الغريب الملك ، فتبع الأميرة إلى غرفتها لترى ما فعلته بالأشياء.
لقد راقبها بصمت من خلال المدخل الأميرة طلبت من الصخرة أن تتأكد من أن الملك لن ينساها ، ثم أمسكت البتر وكانت على وشك النزول من النافذة عندما أوقفها الملك
صرخ الملك : توقفي !! “أعلم أن أنتي من كنتي تنتظريني عند سريري لفترة طويلة ولهذا ازيل السحر“
عندما نظروا إلى بعضهم البعض ثانية ، وقعوا في الحب. فتزوجوا وعاشوا مع بعضهم البعض حياة سعيدة ابدية.
كان يا ما كان ، كانت هناك أميرة جميلة مللت من الحياة في القلعة بسبب أنها محبوسة وبالطبع هي لا تستطيع أن تذهب وتلعب مع بقية الأطفال الأخرين بسبب سنها فهي ليست فتاة صغيرة كانت الأميرة شابة في العشرينات، فكانت لا تستطيع فعل شيء سوا مراقبتهم من الشرفة.
بينما كانت تنظر إلى الأطفال من الشرفة ، كانت تحلم بالذهاب إلى آلاف المغامرات خلف جدران القلعة ذات يوم ، عندما كبرت سمعت الأميرة أغنية كان الأطفال يغنونها في الشارع خارج حدائق القلعة.
الملك سينام ولن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان’ هذه الأغنية فاجأت الأميرة كثيرا لدرجة أنها استدعت إحدى الفتيات الصغيرات.
سألت الأميرة : ماذا تغني؟
قالت الفتاة الصغيرة : “إنها قصة ترويها لنا أمنا قبل أن نخلد إلى النوم”.
قالت الأميرة: “أرجوكي أخبريني”.
الفتاة الصغيرة أخبرتها بالقصة:
تقول أمي أن هناك ملك في قلعة بعيدة من هنا لقد وضُع تحت تأثير تعويذة ويقضي العام كله نائما يستيقظ فقط في الصباح الباكر من يوم سان خوان إذا لم ينتظر أحد بجانب سريره سيعود للنوم حتى العام القادم سيبقى تحت التعويذة حتى يلتقي بأميرة ويتزوجها’
الأميرة كانت مفتونة بهذه القصة سألت كم تبعد القلعة الغامضة
أجابت الفتاة الصغيرة ، ” لا أعرف ، ولكن أمي تقول أنه للوصول إلى هناك ، عليك أن ترتدي زوجا من الأحذية الحديدية، لذا طلبت الأميرة زوج من الأحذية الحديدية ،وأصرت أن تذهب إلى هذه القلعة.
عندما تلقت الحذاء ارتدته وذهبت سريعاً إلى الغابة السحرية التي لم يجرؤ أي رجل على دخولها ، وبينما هي تمشي ظهرت امرأة عجوز لطيفة في مكان خالي وسألت الفتاة إلى أين انتي ذاهبة.
الأميرة أجابت: ‘أنا أبحث عن قصر الملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان. هل تعرفي أين هو؟’
المرأة العجوز لم تعرف أي شيء عن ذلك المكان ، لكنها اقترحت أن طفلها ، الشمس ، يمكن أن يساعد.
لقد حذرت المرأة العجوز الفتاة وأخبرتها ، لكن كوني حذرة أخشى أن تتأذى عندما تراه إنه حاد الطباع ،
على الرغم من تحذير المرأة العجوز للأميرة أصرت على الذهاب إلى البيت مع المرأة العجوز.
على الرقم من أن الفتاة كانت شجاعة ووافقت على الذهاب مع العجوز ولكن عندما سمعت أن الشمس تقترب شعرت بالخوف وذهبت للأختباء في خزانة الملابس.
صرخت الشمس ، ” أشم رائحة إنسان وأريد بعضاً من الهدوء!’
قالت والدته، هناك فتاة صغيرة فقيرة هنا إنها تبحث عن القلعة التي تنتمي للملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان إعتقدت بأنك قد تعرف كيف تساعدها.’
أجابت الشمس ، لم أسمع أحدا يتحدث عن القلعة أو الملك على الرغم من أنني أعتقد أن أخواتي ، النجوم ، ربما يعرفون عن ذلك ، ‘
بعد أن استنفدت كل طاقتها من رحلتها ، ذهبت الأميرة مباشرة إلى النوم دون أي عشاء. امتدت ونامت على طاولة. أيقظها جوعها في صباح اليوم التالي.
أعدت السيدة العجوز وجبة فطور لذيذة التهمتها الأميرة الشابة لحين وصول النجوم واحدة تلو الأخرى.
كانت النجوم متعبة بشكل لا يصدق من ليلة عملهم. سألت الأميرة كل واحدة منهم عن القصة ، ولكن لم يسمع أحد منهم عن الملك النائم.
اقترحت النجوم أن الرياح قد تعرف أفضل. كان دائما يذهب من مكان لآخر بعد الإفطار ، ذهبت الأميرة في طريقها مرة أخرى.
فقابلت امرأة عجوز أخرى ، سألت العجوز إلى أين تذهبين مع تلك الأحذية الحديدية الغريبة على قدميك.
قالت الأميرة : “أنا أبحث عن قلعة الملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان” ، وكالعادة للأسف المرأة العجوز لم تسمع عن هذه القصة من قبل ولا تعرف مكان هذه القلعة.
كان هذه المرأة تريد مساعدتها فقالت لها : ربما أبني الرياح يمكن أن يقول لنا أين تقع هذه القلعة لكني أخشى ان تتأذي عندما تري.
على الرغم من التحذير ، أصرت الأميرة على الذهاب إلى البيت مع المرأة العجوز.
على الرغم من شجاعتها ، اختبأت الأميرة في خزانة عندما سمعت الرياح القادمة.
صرخ الريح أشم رائحة إنسان و أريد بعضا منه’.
قالت أمه هدوء! هناك فتاة صغيرة فقيرة هنا إنها تبحث عن القلعة التي تنتمي للملك النائم الذي لن يستيقظ حتى الصباح الباكر من سان خوان إعتقدت بأنك قد تعرف كيف تساعدها.’
قال الريح: “إذا خرجت من خلال الباب على الجانب الآخر من منزلنا ستجد القلعة أمامها مباشرتاً”.
الأميرة خرجت من الباب الجانبي كما قالت الرياح بعد المشي قليلا ، اكتشفت أنها حافية القدمين. لقد تفككت الأحذية الحديدية
لكنها بأندهاش نظرت للأعلى ورأت قلعة رائعة وباب القلعة مفتوح فقامت بالركض داخلها وفتشت كل الغرف حتى وجدت الملك، كان نائماً في سرير فاخر كان يبدوا لطيفاً وكان غارق في نوم عميق.
كان العيش في القصة أكثر روعة مما كانت تتخيله ، مرت الأيام والأشهر والمواسم. عرفت الأميرة كل من عاش في القلعة. لقد انتظروا أن يستيقظ الملك النائم لكن لم يحدث شيء.
على الرغم من أن الأميرة بدأت تفقد الأمل ، بقيت بجانب سرير الملك.
ذات يوم ، سمعت الأميرة موسيقى حلوة. لقد نسيت أي يوم كان ، لكن البلدة كانت تحتفل بيوم (سان خوان).
قالت أحدى الخادمات: “دعينا نذهب إلى الشرفة ونستمع إلى الموسيقى”.
الأميرة ترددت لأنها لم ترد أن يستيقظ الملك بينما لم تكن بجانبه ومع ذلك ، قررت الذهاب والاستماع إلى الموسيقى الأولى التي سمعتها منذ أشهر.
وفي الوقت نفسه ، فتح الملك عينيه. أول شخص رآه كان الخادمة ظن أنها الأميرة التي أنهت نومه عندما عادت الأميرة الحقيقية ، كان الملك معجبا بجمالها ، لكن الخادمة كذبت وادعت أن الأميرة كانت مجرد واحدة من سيدات الملك المنتظرات.
ووعد الملك بالامتنان لرعايتهم ، وقدم هدية لكلتا المرأتين. طلبت الأميرة صخرة وفرع مرير. فاجأ هذا الطلب الغريب الملك ، فتبع الأميرة إلى غرفتها لترى ما فعلته بالأشياء.
لقد راقبها بصمت من خلال المدخل الأميرة طلبت من الصخرة أن تتأكد من أن الملك لن ينساها ، ثم أمسكت البتر وكانت على وشك النزول من النافذة عندما أوقفها الملك
صرخ الملك : توقفي !! “أعلم أن أنتي من كنتي تنتظريني عند سريري لفترة طويلة ولهذا ازيل السحر“
عندما نظروا إلى بعضهم البعض ثانية ، وقعوا في الحب. فتزوجوا وعاشوا مع بعضهم البعض حياة سعيدة ابدية.