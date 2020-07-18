الكاتب راغب بوتمجت مع كتابه الجديد، موضوع السحر في العالم العربي

راغب بوتمجت
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شاءت الأقدارُ، حينما أنهى الكاتب والقاص والباحث راغب بوتمجت عمله الأول كِتاب "حديث الجوف" بعد نشره في سنة 2019م عن دار الماهر للنشر والتوزيع بالجزائر، كما نُشرت له بعض القصص بمختلف العناوين في أدب الرُعب.
أخبرنا أنه يُحظر لعمل جديد من جنس "الرواية" والذي له مدخل هذه المرة في أدب الخيال والرعب الواقعي. كما مزج عدة أجناس ووظفها في فحو الكتاب من الدين والعلم، وذلك لزيادة الكتاب وغمره بالمعلومات النقية والنادرة، تطرق هذا العمل إلى موضوع السحر في العرب، وذلك في قصة البطل وسفره وبحثه وتحليله عن سر ما وراء الموت، وطرح سؤال لماذا الموْت يأخذُ الإنسان بدون موعد، (هذا جاء حسب فهمه للحياة منطقيا بالعقل) لأن هذا البطل لا ديانة له.
وما تبين حاليا مضمون الرواية وأهم العناصر التي جاءت فيها وتخاطب هي:
يُقدم لنا الكاتِب هذه المرة نظرة للحياة الواقعية وحقيقة تفكير البشر من مختلف الديانات والأعمار، أن العرق والصفة قد يؤثر على الفِكر، سيكون هناك فصلين الأول في العالم العادي، والثاني العالم الآخر وذلك عندما تبدأ لعنة إيقاظ العالم السفلي وسيطرة الشر.
الرواية:
الجنس: أدب الرعب التشويقي والنفسي، الفلسفي والخيال العلمي
أحداث الرواية: في اليابان واليمن بعيدا عن التقليد بفكرنا البعدي، يعيشها أبطال أشرار لهم ديانات مختلفة لنرى الوضع الفكري للإنسان كيف يفكر.
#راغب_بوتمجت
الكاتب راغب بوتمجت قريبا..
أخبرنا أنه يُحظر لعمل جديد من جنس "الرواية" والذي له مدخل هذه المرة في أدب الخيال والرعب الواقعي. كما مزج عدة أجناس ووظفها في فحو الكتاب من الدين والعلم، وذلك لزيادة الكتاب وغمره بالمعلومات النقية والنادرة، تطرق هذا العمل إلى موضوع السحر في العرب، وذلك في قصة البطل وسفره وبحثه وتحليله عن سر ما وراء الموت، وطرح سؤال لماذا الموْت يأخذُ الإنسان بدون موعد، (هذا جاء حسب فهمه للحياة منطقيا بالعقل) لأن هذا البطل لا ديانة له.
وما تبين حاليا مضمون الرواية وأهم العناصر التي جاءت فيها وتخاطب هي:
يُقدم لنا الكاتِب هذه المرة نظرة للحياة الواقعية وحقيقة تفكير البشر من مختلف الديانات والأعمار، أن العرق والصفة قد يؤثر على الفِكر، سيكون هناك فصلين الأول في العالم العادي، والثاني العالم الآخر وذلك عندما تبدأ لعنة إيقاظ العالم السفلي وسيطرة الشر.
الرواية:
الجنس: أدب الرعب التشويقي والنفسي، الفلسفي والخيال العلمي
أحداث الرواية: في اليابان واليمن بعيدا عن التقليد بفكرنا البعدي، يعيشها أبطال أشرار لهم ديانات مختلفة لنرى الوضع الفكري للإنسان كيف يفكر.
#راغب_بوتمجت
الكاتب راغب بوتمجت قريبا..