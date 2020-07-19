change you life - Infinite Success Beyond infinity with infinite success!

تسجل في اقوى تطبيق تسويقي infinity succes appبعد الضغط على الرابط اسفل ستشاهد فيديو سيشرح لك ما هو عملنا وسيكون متوفر بجميع اللغات ومن بينها العربيةبعد مشاهدة الفيديو سيتيح لك امكانية تحميل تطبيق infinity succes مجانا من app store او play storeبمجرد تحميل التطبيق ستحصل على حساب كوين زوم مجانا وبطاقة فيزا كارد مجاناوسيعطيك موقع في infinity line و هو خط شكبة لا متناهية اي شخص تسجل من اي بلد في العالم بعدك يسقط اسفل منك في الشبكة هذه الموقعة تبقى معك لمدة 7 ايام بشكل مجاني و للحفاظ على هذه الموقعة وكذلك للاستفادة من منتجات الشركة يجب ان ترقي حسابك ب 99 دولار فقط وذلك قبل انتهاء 7 ايام من تسجيلك وبعد ترقية حسابك ستستفيد من استعمال اشارات الفوركس و التداول الالي في العملات الرقمية ومنصة السفر وكل هذا فقط بدفعك ل 99 دولار فقط ويمكنك دفعها بالبطاقة البنكية الخاصة بككل هذه المنتجات ب 99 دولار فقطنعم اغتنم الفرصةعمولات من يريد الاشتغال على التسويقعند احالة اي شخص مباشر وقام بدفع 99 دولار تحصل انت على عمولة مباشرة 25 دولاروذا فام هو باحالة اي شخص اخر هو سيحصل على 25 دولار وانت ستحصل على 12.5 دولارللاستفادة من المنتجات والاحتفاظ بموقعك في infinity line هناك تفعيل شهري بقيمة 60 دولار تقريبا ثمن زهيد جدااي شخص مباشر قام بدفع التفعيل الشهر ستحصل على عمولة 12.5 دولار و وادا قام اي شخص من الجيل الثاني بدفع التفعيل الشهري ستحصل على عمولة 10 دولار كل شهرقم باحالة شخصين مباشرين وساعدهم على يقوم كل واحد منهم باحالة شخصين اخرين وستتأهل الى حوض 2×2 والذي يعطيك سهم يخولك لتقاسم 2% من ارباح infinity line كل شهر ومدى الحياة مدام حسابك مفعلقم باحالة 3 اشخاص وساعد كل واحد منهم على احالة 3 اشخاص كذلك وستتأهل الى حوض 3×3 لتقاسم 3% من ارباح الشركة من infinity lineوهناك كذلك حوض 4×4×4 واللذي يؤهلك لتقاسم 4% من مجموع ارباح infinity lineواخيرا حوض 6×4×4 الذي يؤهلك لتقاسم 5% من مجموع ارباح infinity lineتطبيق قوي والاول من نوعه الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي بضغطة زر واحدة في التطبيق هو من يقوم بكل شيء بدل منكفرصة في التغيير الان بين يديك اما الالتحاق او المشاهدة