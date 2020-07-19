ذكار علي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 جويلية 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 1
- العمر
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- محل الإقامة
- ورقلة
- الجنس
- ذكر
تسجل في اقوى تطبيق تسويقي infinity succes app
بعد الضغط على الرابط اسفل ستشاهد فيديو سيشرح لك ما هو عملنا وسيكون متوفر بجميع اللغات ومن بينها العربية
بعد مشاهدة الفيديو سيتيح لك امكانية تحميل تطبيق infinity succes مجانا من app store او play store
بمجرد تحميل التطبيق ستحصل على حساب كوين زوم مجانا وبطاقة فيزا كارد مجانا
وسيعطيك موقع في infinity line و هو خط شكبة لا متناهية اي شخص تسجل من اي بلد في العالم بعدك يسقط اسفل منك في الشبكة هذه الموقعة تبقى معك لمدة 7 ايام بشكل مجاني و للحفاظ على هذه الموقعة وكذلك للاستفادة من منتجات الشركة يجب ان ترقي حسابك ب 99 دولار فقط وذلك قبل انتهاء 7 ايام من تسجيلك وبعد ترقية حسابك ستستفيد من استعمال اشارات الفوركس و التداول الالي في العملات الرقمية ومنصة السفر وكل هذا فقط بدفعك ل 99 دولار فقط ويمكنك دفعها بالبطاقة البنكية الخاصة بك
كل هذه المنتجات ب 99 دولار فقط
نعم اغتنم الفرصة
عمولات من يريد الاشتغال على التسويق
عند احالة اي شخص مباشر وقام بدفع 99 دولار تحصل انت على عمولة مباشرة 25 دولار
وذا فام هو باحالة اي شخص اخر هو سيحصل على 25 دولار وانت ستحصل على 12.5 دولار
للاستفادة من المنتجات والاحتفاظ بموقعك في infinity line هناك تفعيل شهري بقيمة 60 دولار تقريبا ثمن زهيد جدا
اي شخص مباشر قام بدفع التفعيل الشهر ستحصل على عمولة 12.5 دولار و وادا قام اي شخص من الجيل الثاني بدفع التفعيل الشهري ستحصل على عمولة 10 دولار كل شهر
قم باحالة شخصين مباشرين وساعدهم على يقوم كل واحد منهم باحالة شخصين اخرين وستتأهل الى حوض 2×2 والذي يعطيك سهم يخولك لتقاسم 2% من ارباح infinity line كل شهر ومدى الحياة مدام حسابك مفعل
قم باحالة 3 اشخاص وساعد كل واحد منهم على احالة 3 اشخاص كذلك وستتأهل الى حوض 3×3 لتقاسم 3% من ارباح الشركة من infinity line
وهناك كذلك حوض 4×4×4 واللذي يؤهلك لتقاسم 4% من مجموع ارباح infinity line
واخيرا حوض 6×4×4 الذي يؤهلك لتقاسم 5% من مجموع ارباح infinity line
تطبيق قوي والاول من نوعه الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي بضغطة زر واحدة في التطبيق هو من يقوم بكل شيء بدل منك
فرصة في التغيير الان بين يديك اما الالتحاق او المشاهدة
بعد الضغط على الرابط اسفل ستشاهد فيديو سيشرح لك ما هو عملنا وسيكون متوفر بجميع اللغات ومن بينها العربية
بعد مشاهدة الفيديو سيتيح لك امكانية تحميل تطبيق infinity succes مجانا من app store او play store
بمجرد تحميل التطبيق ستحصل على حساب كوين زوم مجانا وبطاقة فيزا كارد مجانا
وسيعطيك موقع في infinity line و هو خط شكبة لا متناهية اي شخص تسجل من اي بلد في العالم بعدك يسقط اسفل منك في الشبكة هذه الموقعة تبقى معك لمدة 7 ايام بشكل مجاني و للحفاظ على هذه الموقعة وكذلك للاستفادة من منتجات الشركة يجب ان ترقي حسابك ب 99 دولار فقط وذلك قبل انتهاء 7 ايام من تسجيلك وبعد ترقية حسابك ستستفيد من استعمال اشارات الفوركس و التداول الالي في العملات الرقمية ومنصة السفر وكل هذا فقط بدفعك ل 99 دولار فقط ويمكنك دفعها بالبطاقة البنكية الخاصة بك
كل هذه المنتجات ب 99 دولار فقط
نعم اغتنم الفرصة
عمولات من يريد الاشتغال على التسويق
عند احالة اي شخص مباشر وقام بدفع 99 دولار تحصل انت على عمولة مباشرة 25 دولار
وذا فام هو باحالة اي شخص اخر هو سيحصل على 25 دولار وانت ستحصل على 12.5 دولار
للاستفادة من المنتجات والاحتفاظ بموقعك في infinity line هناك تفعيل شهري بقيمة 60 دولار تقريبا ثمن زهيد جدا
اي شخص مباشر قام بدفع التفعيل الشهر ستحصل على عمولة 12.5 دولار و وادا قام اي شخص من الجيل الثاني بدفع التفعيل الشهري ستحصل على عمولة 10 دولار كل شهر
قم باحالة شخصين مباشرين وساعدهم على يقوم كل واحد منهم باحالة شخصين اخرين وستتأهل الى حوض 2×2 والذي يعطيك سهم يخولك لتقاسم 2% من ارباح infinity line كل شهر ومدى الحياة مدام حسابك مفعل
قم باحالة 3 اشخاص وساعد كل واحد منهم على احالة 3 اشخاص كذلك وستتأهل الى حوض 3×3 لتقاسم 3% من ارباح الشركة من infinity line
وهناك كذلك حوض 4×4×4 واللذي يؤهلك لتقاسم 4% من مجموع ارباح infinity line
واخيرا حوض 6×4×4 الذي يؤهلك لتقاسم 5% من مجموع ارباح infinity line
تطبيق قوي والاول من نوعه الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي بضغطة زر واحدة في التطبيق هو من يقوم بكل شيء بدل منك
فرصة في التغيير الان بين يديك اما الالتحاق او المشاهدة