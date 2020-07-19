أفضل المواقع لجمع رأس المال من الانترنت في الجزائر

السلام عليكماليوم ساقدم لكم موقعين لربح الروبل من خلال زيارة المواقع.يمكن الربح من الموقعين مجانا أو بالإستثمار.الربح المجاني من خلال زيارة المواقع لمدة تتراوح من دقيقة إلى عشرين ثانية.والارباح من 0.07 روبل إلى 0.02 روبل.اما الربح من الإستثمار بواسطة شراء السيارات أو المزارع لمدة معينة (180يوم بالنسبة للسيارات).حسب تجربتي في الموقعين يمكن الوصول إلى 1 روبل في اليوم حسب الاعلانات المتوفرة والحد الادنى للسحب هو 1 روبل أيضا على محفظة البايير.