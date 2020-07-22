شرح برنامج الدردشة المحمية والتعدين الامن

أكيد كل الأشخاص يعرف برامج الدردشة أو التواصل الإجتماعي وبشكل يومي تقوم بعمل تواصل مع العديد من الأشخاص حول العالم لكن ألا تعرف أنك مهدد بشكل كبير جدا أن تنتهك الخصوصية الخاصة بك أكيد هناك العديد من الجواسيس حول العالم الذين يترقبون بك وأيضا فقط يريد كشف أهم الأشياء التي تدور من حولك أو الخصوصيات الخاصة بك وهذا خطير جدا ففي كل يوم نشاهد العديد من التسريبات لمنظمات او حكومات أو أشخاص لخصوصيتهم أو حتى نفس الشركة التي تستعن به في التواصل الإجتماعي قد تنتهك الخصوصية الخاصة بك لهذا قد تحتاج إلى تغير البرامج التي تستعملها لهذا وجت لكم أروع برنامج يمكن أن تستعن به والذي يطلق عليه UTOPIA هذا البرنامج الذي جلب لنا شيء جديد وهو الأروع على الإطلاق يمكن من خلاله أن تقوم بعمل تواصل أمن جدا.وقد تتسأل عن ماهي Utopia؟هي شبكة لا مركزية من نظير إلى نظير ، باستخدام Utopia يمكنك إرسال رسائل نصية ورسائل صوتية فورية ، ونقل الملفات ، وإنشاء دردشات وقنوات جماعية ، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإجراء مناقشة خاصة. Utopia حاليًا هو تطبيق يتوفر على نظام التشغيل Windows و iOS و Linux والذي يوفر جميع الميزات في تطبيق واحد. ويحصل مستخدمو Utopia على "نظام Utopia البيئي" حيث يوفر التطبيق أيضًا متصفح Idyll مدمج لعرض مواقع الويب داخل شبكة نظير إلى نظير و تأتي يوتوبيا مع عملة مشفرة تسمى "Crypton" وهي إثبات صحة البرنامج. تسمح لك uWallet بتخزين أو تحويل (Crypton CRP) الخاص بك أو حتى إنشاء قسائم وبطاقات ائتمان ، تتضمن شبكة Utopia نظام اسم (Utopia UNS) وهو عبارة عن سجل لا مركزي للأسماء التي من المستحيل مصادرتها أو تجميدها أو إتلافها من قِبل طرف ثالث مثلا لا أحد يتحكم في النظام بدلاً من أن يحكم نفسه بنفسه بالقواعد الموضوعة والتي تنطبق على الجميع. بعد انضمامك إلى يوتوبيا ، قد ترغب في زيارة قناة Hackology التي يمكنك البحث عنها في Channel Managerويوتوبيا وهو النظام البيئي هو تتويج للجهود المتعددة السنوات من قبل مجموعة من عشاق التكنولوجيا المكرسة لحرية والتعبير عن النفس والخصوصية. تسمى الشركة نفسها مجموعة 1984. من بينهم هناك متخصصون من الطراز الأول في كل مجال من مجالات تكنولوجيا والمعلومات تقريبًا ، مثل التشفير والبرمجيات ومهندسي الشبكات والعديد من المجالات الأخرى والشركة تقدم نظامًا بيئيًا يغير طريقة تواصل العالم ومعالجته للمعاملات المالية وأيضا التواصل الأمن فيما بينهم.تشفير اليوتوبيا-Utopia Encryptionيشارك كل مستخدم في إرسال بيانات الشبكة ولكن يمكن فقط للمستلم فك تشفير البيانات. يضمن التشفير المتقدم قناة اتصال مقاومة للاعتراض لجميع مستخدمي يوتوبيا. جميع الاتصالات آمنة ومحمية بواسطة تشفير Curve25519 عالي السرعة بينما يتم تشفير التخزين المحلي بواسطة 256-bit AES. مما يجعل أن هذا التشفير صعب جدا أن يتم التجسس عليك.اللغة المتوفرة عبر الموقع فهي مختلفة جدا تتميز بالإحترافية والتدقيق اللغوي أي الموقع تقريبا يوفر لنا جميع لغات العالم وهذا ما يجعله موقع إحترافي جدا.وكذلك البرنامج الخاص بهم.شرح طريقة تثبيت برنامج التواصل للشركة:الموقع يتوفر على العديد من النسخ التي يمكن أن تعمل عليها هناك نسخة الويندوز ويقبل جميع الاجهزة سواء 32 بايت أو 64 بايت وأيضا يتوفر الموقع على LINUX هذا النظان الرائع بالفعل يمكن لك أيضا أن تقوم بالتركيب عليه البرنامج بشكل بسيط جدا وكذلك يتوفر الموقع على نسخ من macos وهذا شيء رائع يعني يمكن أن تقوم بتشغيل أي نسخة تريد من البرنامج بشكل بسيط جدا وأيضا روابط التحميل فهي مباشرة.ويمكنك تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي: رابط تحميل البرنامجأكيد طريقة تثبيت البرنامج فهي بسيطة جدا لن تحتاج المزيد من التقينات وكأنك تقوم بتثبيت أي برنامج حاسوب ستقوم في المرحلة الأولى بتحميل البرناج بعذ ذلك تتبع الخطوات كما تشاهد في الصور.من خلال هذه المرحلة يمكنك أن تقوم بأول خطوة لك في الدخول للموقع ستقوم أول شيء بالضغط على الصورة الأولى next ثم بعد ذلك ستقوم في الخانة الأولى بالتسجيل الإسم الخاص بك وكذلك في الخانة الثانية تعيد كتابة الإسم والنسب الخاص بك أكيد يمكن وضع أسماء أخرى مغايرة ليس هناك ضابط واحد يمكن أن تقوم بالإستعانة فيه في الأسماء.تبقت لديك أهم مرحلة من الموقع وهي تسجيل كلمة مرور يمكن أن تقوم بالدخول منها على البرنامج وهذه الطريقة البسيطة جدا يمكن أن تجعل من البرنامج أحسن برامج في الأمن والحماية أيضا يجب الإحتفاظ بكملة مرور جيدة حتى لا يخترق حسابك من خلال اللصوص وبعد ذلك يمكن الضغك على المرحلة التالية لكي تشاهد لوحة التحكم الكاملة من البرنامج.كما تشاهد أن لوحة الدردشة هي بسيطة جدا وأيضا يمكن من خلال البرنامج أن تقوم بالتواصل بشكل أمن جد والردرشة مع جمهورك في سرية تامة جدا ويوتوبيا هي منصة غنية بالميزات تم تصميمها خصيصًا لحماية خصوصية الاتصال والسرية وأمن البيانات الشخصية. تم إنشاؤه للجمهور المهتم بالخصوصية الذين يعتقدون أن الخصوصية لها أهمية قصوى. ويوتوبيا هي شبكة لامركزية ، ولا يوجد خادم مركزي يشارك في نقل البيانات أو تخزينها. يتم دعم الشبكة من قبل الأشخاص الذين يستخدمونها العديد من الميزات عالية الجودة.إيتوبيا للإميل هو بديل آمن للبريد الإلكتروني الكلاسيكي. يمكن إرسال البريد إلى مستخدمي إيتوبيا الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في الوقت الحالي. لدى ايتوبيا مايل لجميع وظائف البريد الإلكتروني المترجمة إلى نظام إيتوبيا البيئي. لا يتم استخدام خوادم لإرسال البريد أو تخزينه. يتيح حساب إيتوبيامايل ، الذي يتم إنشاؤه بشكل افتراضي عند الانضمام إلى شبكة إيتوبيا ، وتخزين رسائل غير محدودة وتخزين المرفقات. يضمن تشفير اليوتوبيا للنظام البيئي أمن ونقل البريد وتخزينه. لا يمكن حجب أو مصادرة بريدك الإلكتروني كجزء من يوتوبيا.سيجد جميع أولئك الذين يقدرون خصوصية بياناتهم هذا الأمر مفيدًا بما في ذلك النشطاء والصحفيين الذين يعرفون أن بياناتهم تتجه مباشرة إلى المستخدم المعين ولا يمكن لأي طرف ثالث اعتراض بياناتهم. حاليا الحد الأقصى للمرفقات هو مئة ميجا بايت ولكن حسب فريق يوتوب يقول أنه يمكن زيادته في المستقبل.يمكن العثور على جميع الوظائف المالية في محفظة إيبتوبيا المدمجة في إتوبيا ويلت. يسمح لك في المحفظة بإجراء وقبول الدفعات المقومة بعملة Cryptocurrency Utopia Crypton ، وقبول الدفعات على موقع الويب الخاص بك ، والدفع بواسطة بطاقات Crypto دون الكشف عن هويتك أو مستخدمي فاتورة Utopia لخدماتك. باستخدام uWallet ، يمكنك تخزين القيمة في Cryptons ، وتلقي مكافآت التعدين ، واستخدام uVouchers ، وطلب المدفوعات وقبول المدفوعات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المضمنة.يوتوبيا لديها عملة مشفرة مدمجة تسمى (Crypton CRP) ، وهي إثبات على الحصة وبالتالي يمكن استخدام آلة متواضعة لتعدين التشفير من خلال تطبيق Utopia القائم على واجهة المستخدم الرسومية أو مع روبوت التعدين القائم على المحطة الطرفية الذي يأتي مع التطبيق.​