قصة الاميرة وحبة البازلاء

mohameddrakola
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قصص اطفال قبل النوم طويلة مكتوبة على موقعنا قصص وحكايات (قصة الأميرة وحبة البازلاء) اتمني ان تنال اعجابكم واذا كنتم تريدون المزيد من قصص اطفال قبل النوم طويلة مكتوبة فيمكنكم زيارة قسم : قصص اطفال
في يوماً من الايام كان هناك ملكة تحكم مملكة قويه وكانت الملكة دائمأ تحصل على ماتريد كانت متحكمة بشدة في أمير المملكة وهو ابنها الوحيد كانت توفر للأمير افضل الاشياء وافضل الملابس وافضل الطعام وافضل المعلمين ليعلموه.
وكل شئ أخر وبوصول الأمير لسن الشباب وبحلول الوقت ليتزوج دعته الملكه لغرفتها وقالت له: الأمير يجب أن يتزوج أميرة لكن عليه أن يجدها بنفسه تذكر بعض الاشياء وانت تختارها لا تبحث فقط عن الجمال الأميرة ليست فقط ابنة الملك والملكة بل يجب أن تكون رقيقة وذكية ومهذبة كذلك ولديها حس في اختيار ملابسها وعليها ايضا أن تكون محترمة لذاتها.
وأهم شيء وهو اول ما تلاحظه في الأميرة هو أن الأميرة الحقيقية لديها صوت ملائكي ، وافق الأمير على كلام الملكة وسمحت له أن يذهب للبحث عن عروس سافر الأمير ومعه خدمه لأيام عديده حتي وصلو لأقرب مملكة ذهب الى الملك وعرفه بنفسه.
سعد الملك بمقابلة الأمير لانه كان مهذباً ووسيماً أخذه الملك الى ابنته التي كانت في سن الزواج فرح الأمير برؤيه الأميرة الجميلة في غرفتها كانت تدرس الشعر وثيابها انيقه وقال لها أهلاً يا اميرة ردت عليه وقالت له : اهلاً ولكن صدم الأمير لأن صوتها كان غليظاً.
فقال لها: هل انتي بخير؟ هل احضر لك بعض الماء فقالت له : لالا لست عطشانه فقال الأمير : اه! حسناً أكملي قراءة الشعر انا على أن ارحل الأن لأن الوقت تأخر تشرفت بمقابلتك لقد خاب ظن الأمير قليلاً لكنه اكمل رحلته الى المملكه القريبة التاليه وصل الى القلعه وقدم نفسه الى الملك.
الملك والملكه كانا سعيدان بوسامة الأمير ولهذا دعياه مباشرتاً لمقابلة الأميرة ذهب الأمير الى غرفة الأميرة رأى اميرةً جميلة تجلس حول مأئدة طعام وكانت تتناول الطعام قدم الأمير التحية ولكنها لم تنظر إليه مطلقاً كانت تأكل بطمع شديد فقال لها : يا اميرة يبدو انك مشغولة سوف اتركك الان مع طعامك المفضل وغادر الاميل المملكة.
وبعد السفر لعدة أيام زار اماكن عديده لكنه لم يجد الفتاة المناسبة ليتزوجها لقد خاب امله وعاد الى مملكتهرحب به والداه وحكى لهما عن رحلته وقالت الأم : هذا محزن لكنني سعيدة بعودتك لنا دون أن تختار احداهم لأن حياتك كانت ستكون بأئسة لو تزوجت اياً منهن اقتنع الأمير بكلام الملكة وعاد الى غرفته.
وكانت هناك عاصفة رعدية في تلك الليلة وكان الأمير يشاهدها من نافذة غرفته ورائ شخصاً أتياً بأتجاه القلعه وسمع دقاً على الباب فتح الخادم الباب، كانت هناك فتاة جميلة تقف بالخارج كانت ترتدي ملابس فقيرة ومبللة تماماً بسبب المطر.
نزل الأمير على الفور بعد ان سمع صوت الفوت العذب وهي تقول : لقد ضل سائقي الطريق وتتبعت انوار قلعتك هلا تكرمت عليناً واستضفتنا حتي الصباح فقال الأمير : بالطبع يمكنك البقاء اسمحي لي بأخذ معطفك رحب بها في قلعته وبعد أن خلعت غطاء رأسها تأكد انه لم يرى من هي اجمل منها في حياته طلب من الخدم أن يهتموا بالفتاة.
وذهب الى الملكة ليخبرها، ذهبت معه الملكة الى الفتاة لكنها لم تعجب بها في اللحظة الاولى وقالت له أنها ليست اميرة يا بني انظر الى ثوبها الملطخ المتسخ ولماذا لا يوجد معها خدم ولماذا تسافر اميرة تحت امطار غزيرة كهذه؟ فقال لها الأمير : يأمي انا لم ارى ابداً فتاة جميلة ورقيقة مثلها، أدركت الملكة أن الأمير قد أحبها فوضعت خطة للتخلص منها.
وتثبت انها ليست أميرة وقالت للأمير : سوف اضعها في أختبار الليلة سوف تنام على سريراً ملكي وتحت العشر مراتب الفخمة حبة البازلاء النيئة هذه ولو كانت اميرة ستكون رقيقة بما يكفي لتشعر بها كان الأمير يثق بأمه طلبت الملكة من الخدم أن يضعه الحبة تحت فراش الفتاة وأخذها الأمير الى غرفتها ووضعه لها سلماً لتصعد إلى الفراش لكنها لم تنم طوال الليل.
أستيقظت في الصباح ونادت على الخدم وقالت لهم : انا متعبةً جداً لا تخبر الأمير بهذا لكن السرير بشع شعرت وان تحته صخره انا لم أنم طوال الليل، علم الأمير بأمر شكوى الفتاة وذهب إليها وقال لها : أنتى اميرةً حقاً صحيح؟ ارجوكي تزوجيني وقالت له : سأتزوج لو وعدتني بعدم النوم على هذا الفراش مرة أخرى فضحك الأمير والملك والملكة تزوج الامير بالأميرة وعاشا بسعادة إلى الأبد
في يوماً من الايام كان هناك ملكة تحكم مملكة قويه وكانت الملكة دائمأ تحصل على ماتريد كانت متحكمة بشدة في أمير المملكة وهو ابنها الوحيد كانت توفر للأمير افضل الاشياء وافضل الملابس وافضل الطعام وافضل المعلمين ليعلموه.
وكل شئ أخر وبوصول الأمير لسن الشباب وبحلول الوقت ليتزوج دعته الملكه لغرفتها وقالت له: الأمير يجب أن يتزوج أميرة لكن عليه أن يجدها بنفسه تذكر بعض الاشياء وانت تختارها لا تبحث فقط عن الجمال الأميرة ليست فقط ابنة الملك والملكة بل يجب أن تكون رقيقة وذكية ومهذبة كذلك ولديها حس في اختيار ملابسها وعليها ايضا أن تكون محترمة لذاتها.
وأهم شيء وهو اول ما تلاحظه في الأميرة هو أن الأميرة الحقيقية لديها صوت ملائكي ، وافق الأمير على كلام الملكة وسمحت له أن يذهب للبحث عن عروس سافر الأمير ومعه خدمه لأيام عديده حتي وصلو لأقرب مملكة ذهب الى الملك وعرفه بنفسه.
سعد الملك بمقابلة الأمير لانه كان مهذباً ووسيماً أخذه الملك الى ابنته التي كانت في سن الزواج فرح الأمير برؤيه الأميرة الجميلة في غرفتها كانت تدرس الشعر وثيابها انيقه وقال لها أهلاً يا اميرة ردت عليه وقالت له : اهلاً ولكن صدم الأمير لأن صوتها كان غليظاً.
فقال لها: هل انتي بخير؟ هل احضر لك بعض الماء فقالت له : لالا لست عطشانه فقال الأمير : اه! حسناً أكملي قراءة الشعر انا على أن ارحل الأن لأن الوقت تأخر تشرفت بمقابلتك لقد خاب ظن الأمير قليلاً لكنه اكمل رحلته الى المملكه القريبة التاليه وصل الى القلعه وقدم نفسه الى الملك.
الملك والملكه كانا سعيدان بوسامة الأمير ولهذا دعياه مباشرتاً لمقابلة الأميرة ذهب الأمير الى غرفة الأميرة رأى اميرةً جميلة تجلس حول مأئدة طعام وكانت تتناول الطعام قدم الأمير التحية ولكنها لم تنظر إليه مطلقاً كانت تأكل بطمع شديد فقال لها : يا اميرة يبدو انك مشغولة سوف اتركك الان مع طعامك المفضل وغادر الاميل المملكة.
وبعد السفر لعدة أيام زار اماكن عديده لكنه لم يجد الفتاة المناسبة ليتزوجها لقد خاب امله وعاد الى مملكتهرحب به والداه وحكى لهما عن رحلته وقالت الأم : هذا محزن لكنني سعيدة بعودتك لنا دون أن تختار احداهم لأن حياتك كانت ستكون بأئسة لو تزوجت اياً منهن اقتنع الأمير بكلام الملكة وعاد الى غرفته.
وكانت هناك عاصفة رعدية في تلك الليلة وكان الأمير يشاهدها من نافذة غرفته ورائ شخصاً أتياً بأتجاه القلعه وسمع دقاً على الباب فتح الخادم الباب، كانت هناك فتاة جميلة تقف بالخارج كانت ترتدي ملابس فقيرة ومبللة تماماً بسبب المطر.
نزل الأمير على الفور بعد ان سمع صوت الفوت العذب وهي تقول : لقد ضل سائقي الطريق وتتبعت انوار قلعتك هلا تكرمت عليناً واستضفتنا حتي الصباح فقال الأمير : بالطبع يمكنك البقاء اسمحي لي بأخذ معطفك رحب بها في قلعته وبعد أن خلعت غطاء رأسها تأكد انه لم يرى من هي اجمل منها في حياته طلب من الخدم أن يهتموا بالفتاة.
وذهب الى الملكة ليخبرها، ذهبت معه الملكة الى الفتاة لكنها لم تعجب بها في اللحظة الاولى وقالت له أنها ليست اميرة يا بني انظر الى ثوبها الملطخ المتسخ ولماذا لا يوجد معها خدم ولماذا تسافر اميرة تحت امطار غزيرة كهذه؟ فقال لها الأمير : يأمي انا لم ارى ابداً فتاة جميلة ورقيقة مثلها، أدركت الملكة أن الأمير قد أحبها فوضعت خطة للتخلص منها.
وتثبت انها ليست أميرة وقالت للأمير : سوف اضعها في أختبار الليلة سوف تنام على سريراً ملكي وتحت العشر مراتب الفخمة حبة البازلاء النيئة هذه ولو كانت اميرة ستكون رقيقة بما يكفي لتشعر بها كان الأمير يثق بأمه طلبت الملكة من الخدم أن يضعه الحبة تحت فراش الفتاة وأخذها الأمير الى غرفتها ووضعه لها سلماً لتصعد إلى الفراش لكنها لم تنم طوال الليل.
أستيقظت في الصباح ونادت على الخدم وقالت لهم : انا متعبةً جداً لا تخبر الأمير بهذا لكن السرير بشع شعرت وان تحته صخره انا لم أنم طوال الليل، علم الأمير بأمر شكوى الفتاة وذهب إليها وقال لها : أنتى اميرةً حقاً صحيح؟ ارجوكي تزوجيني وقالت له : سأتزوج لو وعدتني بعدم النوم على هذا الفراش مرة أخرى فضحك الأمير والملك والملكة تزوج الامير بالأميرة وعاشا بسعادة إلى الأبد