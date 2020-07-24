قصة حب لم تكتمل

mohameddrakola
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نقدم لكم اليوم قصص واقعية عن الحب من موقع (قصص وحكايات) بعضها جميل وبعضها حزين نتمني ان تنال اعجابكم.
كان يوجد هناك شاب غني ووسيم ، تخرج من الكلية منذ فترة بنجاح ، وحصل على وظيفة قيمة المستوي ، وفي يوم من الأيام التقى الشاب بفتاة في غاية الجمال في احدى مراكز التسوق، ووقعا في حب بعضهما واعطا الشاب رقمه للفتاة ، واتصلت به وتحدثا عدة مكالمات ، وفي يوم قد سافر الشاب الى احد البلاد بالخارج.
وعندما عاد إلى بيته فاتصل بالفتاة ولكن الفتاة لم ترد عليه لانه قد مضي وقتاً كثيراً في سفره دون ان يتصل بها ، فطلب من أمه أن تخطب له فتاة لكي يتزوجها، وعندما علم صديقه أنه سوف يتزوج بفتاة أخرى غير الذي يتحدث معها ..قال له : لماذا لا تتزوج من الفتاة التي تحبها ؟.
فرد عليه وقال : انا لا اريد ان اتزوج بفتاة تتحدث معي علي الهاتف ، وعندما وجد اهل الشاب فتاة مناسبة لكي يتزوجها ابنهم ، قرر ان يقول للفتاة أنه سوف يتزوج وسوف ينهي علاقة المكالمات على الهاتف هذه ، انهارت الفتاة من البكاء الشديد لأن حبيبها سوف يتزوج
بفتاة أخرى ، وقد تزوج الشاب من خطيبته ، أما الفتاة فهي ابضاً تقدم لها عريس وتزوجت , وهنا قد انتهت قصة حبهما .
كان يوجد هناك شاب يدعى (أمير) ، كان يعمل خارج البلاد بعيداً عن وطنه , ولما عاد الى موطنه ، التقى بفتاة تدعى (مريم) ، كانت في غاية الجمال الشديد ، فخطفت قلب امير من شدة جمالها وملامحها البريئة وجهها الطيب.
وكانت اميرة تسكن في بيت بجوار بيت امير ولكنه لم يراها امير منذ سنين ، وقد راها امير مرة اخري امام شرفة منزلهم وهيا تقف تنتظر اخيها الصغير وهو يعود الي المنزل، فالقي أمير في يوم من الايام أبي مريم مرة اخرى فقام بعزومتها على الغداء في احد المطاعم.
فوافقت مريم علي ذلك ، وعندما تناولوا الطعام اعترف أمير بحبه لمريم ، وهي ايضًا يبدو انها كانت معجبة به ، وعندما عاد أمير إلى البيت تحدث مع أهله عن مريم ، فذهبوا إلى خطبة مريم وبعد مرور 6 أشهر ، تزوج أمير ومريم وعاشا في حياة سعيدة للغاية.
وفي ختام هذه القصة نتمني ان قصص واقعية عن الحب نالت اعجابكم وأن كنتم تريدون المزيد من القصص فيمكنكم زيارة قسم : قصص حب .
كان يوجد هناك شاب غني ووسيم ، تخرج من الكلية منذ فترة بنجاح ، وحصل على وظيفة قيمة المستوي ، وفي يوم من الأيام التقى الشاب بفتاة في غاية الجمال في احدى مراكز التسوق، ووقعا في حب بعضهما واعطا الشاب رقمه للفتاة ، واتصلت به وتحدثا عدة مكالمات ، وفي يوم قد سافر الشاب الى احد البلاد بالخارج.
وعندما عاد إلى بيته فاتصل بالفتاة ولكن الفتاة لم ترد عليه لانه قد مضي وقتاً كثيراً في سفره دون ان يتصل بها ، فطلب من أمه أن تخطب له فتاة لكي يتزوجها، وعندما علم صديقه أنه سوف يتزوج بفتاة أخرى غير الذي يتحدث معها ..قال له : لماذا لا تتزوج من الفتاة التي تحبها ؟.
فرد عليه وقال : انا لا اريد ان اتزوج بفتاة تتحدث معي علي الهاتف ، وعندما وجد اهل الشاب فتاة مناسبة لكي يتزوجها ابنهم ، قرر ان يقول للفتاة أنه سوف يتزوج وسوف ينهي علاقة المكالمات على الهاتف هذه ، انهارت الفتاة من البكاء الشديد لأن حبيبها سوف يتزوج
بفتاة أخرى ، وقد تزوج الشاب من خطيبته ، أما الفتاة فهي ابضاً تقدم لها عريس وتزوجت , وهنا قد انتهت قصة حبهما .
كان يوجد هناك شاب يدعى (أمير) ، كان يعمل خارج البلاد بعيداً عن وطنه , ولما عاد الى موطنه ، التقى بفتاة تدعى (مريم) ، كانت في غاية الجمال الشديد ، فخطفت قلب امير من شدة جمالها وملامحها البريئة وجهها الطيب.
وكانت اميرة تسكن في بيت بجوار بيت امير ولكنه لم يراها امير منذ سنين ، وقد راها امير مرة اخري امام شرفة منزلهم وهيا تقف تنتظر اخيها الصغير وهو يعود الي المنزل، فالقي أمير في يوم من الايام أبي مريم مرة اخرى فقام بعزومتها على الغداء في احد المطاعم.
فوافقت مريم علي ذلك ، وعندما تناولوا الطعام اعترف أمير بحبه لمريم ، وهي ايضًا يبدو انها كانت معجبة به ، وعندما عاد أمير إلى البيت تحدث مع أهله عن مريم ، فذهبوا إلى خطبة مريم وبعد مرور 6 أشهر ، تزوج أمير ومريم وعاشا في حياة سعيدة للغاية.
وفي ختام هذه القصة نتمني ان قصص واقعية عن الحب نالت اعجابكم وأن كنتم تريدون المزيد من القصص فيمكنكم زيارة قسم : قصص حب .